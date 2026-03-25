משפטו הדרמטי של אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב המרכזי של הנשיא ארדואן, נפתח היום תחת אישומים כבדים בשחיתות וניהול ארגון פשיעה | עם פוטנציאל לעונש מצטבר של למעלה מ-2,000 שנות מאסר, ההליך המשפטי מאיים להכריע את עתידו הפוליטי של האיש שסומן כמי שעשוי לרשת את הנהגת טורקיה (העולם הערבי)
חשד לשוחד בחירות חמור: שופט העליון עופר גרוסקופף בהחלטה דרמטית שמטלטלת את הרשויות בעכו. תוצאות האמת בוטלו אילו "טובות הנאה" חולקו למצביעים, ומה קבע בית המשפט על המערכת שזועזעה? כל הפרטים על פסק הדין שמחזיר את התושבים לקלפיות (בארץ, משפט)
המשטרה עיכבה הבוקר ראש עיר גדולה בדרום בחשד שביצע עבירות שחיתות חמורה | במרכז החקירה: חשד למעילה של מיליוני שקלים של ראש העיר, ובכירים נוספים בעירייה - באמצעות קרן קהילתית | מדובר באחת הערים המופגזות ביותר במלחמה, שקיבלה תרומות רבות בעקבות המצב (בארץ)
אלבניה הציגה לעולם את דיאלה – השרה הווירטואלית הראשונה שהבטיחה לבער את השחיתות ולסלול את הדרך לאיחוד האירופי אך כעת, המהפכה הדיגיטלית המבטיחה הזו דרדרה את אלבניה למציאות פרדוקסלית מול עיני העולם כולו (חדשות בעולם)
ארמון סודי בקרים, שהיה שייך לנשיא אוקראינה לשעבר, נחשף כעת כמתחם יוקרה קיצוני של פוטין, הכולל מרכז רפואי פרטי, חדרי ספא חוף פרטי וג'קוזי מוזהב | הקרן למאבק בשחיתות (FBK), שהקים אלכסיי נבלני חושפת בזבוז בלתי נתפס ומתקנים שמיועדים לשמר את בריאותו של פוטין (חדשות בעולם)
בכיר ניגרי התמוטט בשידור חי במהלך חקירה נוקבת על היעלמות כספי ציבור וניהול כשל במיליארדים | האם באמת איבד את הכרתו או שמדובר ב"הצגה" כדי להתחמק משאלות קשות? הדרמה הוויראלית שמסעירה את הרשת בפרשת השחיתות בוועדה לפיתוח הדלתא של ניז'ר (חדשות בעולם)
בעוד המתח גובר בין ארה"ב לוונצואלה, מומחים מסבירים כי הצבא הוונצואלי עשוי להיראות מרשים על הנייר, אך בפועל הוא חלול וחלש עקב שנים של שחיתות, הזנחה ושליטה פוליטית | דיפלומט לשעבר בוונצואלה אומר כי המדינה "דומה למבצר בנוי על חול שמקיף משטר פלילי" | האיום המרכזי של המדינה נמצא במערכות האוויר והים שלה (צבא, בעולם)
במקביל לסערת הפצ"רית, הבוקר התפוצצה פרשת שחיתות לכאורה בהסתדרות | עשרות חשודים נעצרו ומאות נחקרו במסגרת פרשת השחיתות שכוללת בכירים בהסתדרות ובמשק | בשעה האחרונה הורה בית המשפט להאריך את מעצרו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד בשמונה ימים | על פי המשטרה "זו אחת מפרשות השחיתות הציבורית מהגדולות שנחקרו בישראל" (חדשות)