דוח ביקורת בין-לאומי מקיף שפורסם השבוע על ידי האו"ם בוחן את יישום אמנת האו"ם נגד שחיתות (UNCAC) בישראל, וממצאיו מציגים תמונה מורכבת: מצד אחד - מערכת מפותחת ויעילה למניעת שחיתות, ומצד שני - פרצות משמעותיות הדורשות טיפול דחוף.

הדוח, שנערך במסגרת מנגנון הביקורת הבין-לאומי של האמנה, התמקד בשני תחומים מרכזיים: מניעת שחיתות והשבת נכסים. הממצאים מצביעים על כך שישראל מפעילה מסגרת רחבה ומבוססת הכוללת חקיקה מפורטת, מנגנוני פיקוח מתקדמים וגופים ייעודיים לטיפול בשחיתות.

מערכת מתקדמת עם הישגים בולטים

הדוח מציין לחיוב מנגנונים שיטתיים להערכת סיכוני שחיתות והטמעתם בתוכניות עבודה ממשלתיות. כן מצוין קיומם של פורומים בין-משרדיים קבועים לקידום יושרה, הסדרה מפותחת של ניגודי עניינים, ומנגנונים לגיוס מבוסס כישורים בשירות הציבורי.

בתחום השבת נכסים והלבנת הון, הדוח מדגיש כי לישראל מערך משפטי ומוסדי מתקדם המאפשר שיתוף פעולה בין-לאומי רחב ויעיל. המערכת כוללת יחידות ייעודיות לניהול נכסים ושיתוף פעולה אפקטיבי עם מדינות וגופים בין-לאומיים בתחום תפיסה, חילוט והשבה של נכסים שמקורם בעבירה.

המלצות לשיפור: פרצות שדורשות טיפול

לצד ההישגים, הדוח כולל שורה של המלצות קריטיות לשיפור. בראש ההמלצות: חיזוק עצמאות הגופים העוסקים במניעת שחיתות, בחינת הרחבת ההסדרה בתחומי שדלנות ומימון פוליטי, ושיפור הנגישות למידע לציבור תוך צמצום עיכובים במענה לבקשות מידע.

בנוסף, הדוח ממליץ על חיזוק מנגנוני הפיקוח על הרכש הציבורי ועל ניהול כספי הציבור. המלצה מרכזית נוספת עוסקת בטיפול בסיכונים להשפעה פוליטית בהליכי המינוי וההדחה של היועץ המשפטי לממשלה, תוך שמירה על יכולתו למלא את תפקידו באופן עצמאי.

הרשות השופטת והצהרות הון

הדוח מדגיש את החשיבות בשמירה וחיזוק עצמאות הרשות השופטת, והבטחת כינוס סדיר, שקוף ומבוסס מקצועיות של הוועדה לבחירת שופטים. לפי הממצאים, יש למנוע עיכובים במינויים שעלולים לפגוע בתפקוד מערכת המשפט.

בתחום הצהרות ההון, הדוח קורא לקידום שקיפות והסדרה, לרבות חיזוק מנגנוני בקרה ואימות, דיגיטציה של המערכות והגברת השימוש במידע. כן מומלץ להרחיב את תחולת משטרי איסור הלבנת הון לגורמים נוספים, כולל מתווכי נדל"ן, סוחרים במתכות יקרות וספקי שירותי נאמנות וחברות.

אנשים חשופים פוליטית ושיתוף פעולה בין-לאומי

אחת ההמלצות המרכזיות עוסקת בחיזוק יישום אמצעי בדיקות נאותות, במיוחד ביחס לאנשים חשופים פוליטית (PEPs). הדוח מצביע על הצורך בבחינת הטלת חובת דיווח על עסקאות חשודות גם על עורכי דין ורואי חשבון, צעד שעשוי לחזק את המאבק בהלבנת הון.

בתחום שיתוף הפעולה הבין-לאומי, הדוח ממליץ על המשך פיתוח הכלים להשבת נכסים וגיבוש קריטריונים ברורים להחזרת נכסים במסגרת שיתוף פעולה בין-לאומי. צעדים אלו נחשבים קריטיים להמשך חיזוק המדיניות והכלים למניעת שחיתות.

המשך התהליך: מעקב ודיווח

הדוח מהווה אבן דרך משמעותית בהערכת יישום האמנה בישראל. בשלב הבא, קבוצת העבודה של האו"ם האמונה על מנגנון הביקורת פועלת לגיבוש אופן המעקב אחר יישום המלצות הדוחות כחלק מסבב הביקורת הבא.

בהתאם לכך, ישראל תידרש לפעול לקידום יישום ההמלצות הכלולות בדוח ולדווח על ההתקדמות בתחום זה במסגרת מנגנון המעקב הבין-לאומי. המדינות החברות באמנה צפויות להידרש לדווח על צעדים שננקטו ליישום ההמלצות שניתנו להן, במסגרת תהליך שיבחן את רצינות המחויבות למאבק בשחיתות.