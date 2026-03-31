במסגרת פסגת ה‑COP15 בקמפו גרנדה נבחרו מיני בעלי חיים מאוֹקה הארקטית ועד לנהרות האמזונס שיכנסו לרשימת ההגנה העולמית | המדינות החברות יידרשו לפעול לשיקום בתי גידול ולשיתוף פעולה חוצה גבולות למען שימורם (בעולם)
גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
במהלך ישיבת מועצת הביטחון של האו״ם שנערכה אמש, אמר סער כי היה משעשע לשמוע את נציגת הפדרציה הרוסית מדברת על כיבוש, על הרחבת שטחים ועל פתרונות שלום | "אני חייב להודות שהייתי חייב להתאפק לא לצחוק", הוסיף השר (פוליטי מדיני)
מדד השלום העולמי פרסם את רשימת המדינות הבטוחות בעולם - ואלו שפחות | באופן לא מפתיע, אחרי מלחמה בשבע חזיתות, ישראל ניצבת במקום לא מחמיא במיוחד, ובכל זאת שוברת שיא אחד שאף מדינה אחרת לא "זכתה" לו | מדד האושר שהתפרסם במרץ שעבר, מעלה תמונת מצב מעניינת בנוגע למדינה היהודית הקטנה, והאם אושר קשור בהכרח למצב ביטחוני? | באיזו מדינה תוכלו להשאיר תינוק ללא השגחה - ומה גורם לאירים להרגיש טוב כל כך? (מגזין כיכר)
בוושינגטון מחריפים את העימות עם האג: ארה״ב הטילה סנקציות חריגות על שופטי בית הדין הפלילי הבינלאומי בעקבות צעדים משפטיים נגד בכירים ישראלים | המהלך, שכולל הקפאת נכסים ואיסור כניסה לארה״ב, מעורר סערה בזירה הבינלאומית (חדשות בעולם)
שלושה רבעים מהמבנים ניזוקו או נהרסו ברצועת עזה, ועלות השיקום המוערכת ע"י האו"ם עומדת על יותר מ-70 מיליארד דולר | מאחורי הקלעים, חברות קבלנים אמריקאיות כבר נאבקות כדי לשלוט בנתח השיקום והבנייה (חדשות בעולם)
דוח האו"ם חושף כי ריכוז העושר העולמי הגיע לשיאים מסוכנים, כאשר אי-השוויון הכלכלי האיץ באופן דרמטי בשנים האחרונות | אליטה זעירה של עשרות אלפי איש מחזיקה כעת בעושר הגדול פי שלושה מזה של חצי האנושות כולה (חדשות בעולם)
נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה חסרת תקדים במדיניות הענישה | מאות בני אדם איבדו את חייהם בתוך ימים ספורים -
גל ההוצאות להורג יצר אקלים של פחד ואיום מתמיד על האוכלוסייה - ומה האו"ם עושה בנוגע לאותה מדינה שיאנית הרציחות? (חדשות בעולם)
בסוף השבוע האחרון פרסמה ועדת העינויים של האו"ם החלטה בנוגע לטענות שונות כלפי ישראל | בהחלטת הוועדה הביעו דאגה באשר למעצרה של הפצ"רית לשעבר, האלופה יפעת תומר-ירושלמי | "הוועדה מבקשת לספק מידע מפורט על מצבה" (בארץ)
אירוע חריג בוועידת האקלים של האו״ם בברזיל: השריפה שפרצה באולם הדיונים אילצה פינוי מיידי, כשהמשתתפים נאלצו לברוח תוך עשן וסירנות | האירוע הוסיף עוד מכשול לשבריריות הוועידה שהסתיימה ללא הישגים של ממש (חדשות בעולם)
מועצת הביטחון של האו"ם אישרה הלילה את הצעתו של הנשיא טראמפ להקמת כוח בינלאומי בעזה | רוסיה וסין נמנעו | בחמאס גינו את ההצעה | ההצעה כוללת נתיב להקמת מדינה פלסטינית | טראמפ: "רגע בעל משמעות היסטורית | נתניהו הבהיר: "ההתנגדות למדינה פלסטינית קיימת ושרירה ולא השתנתה כהוא זה" (מדיני)