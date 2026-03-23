פגיעה במקור מחיה חיוני: האיום החדש של איראן על ישראל

גורם באו״ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף בימים הקרובים מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות עם ארצות הברית וישראל ולהוביל להשפעות כלכליות עולמיות חמורות.

לדברי קווה מדאני, מדען איראני ובכיר באו״ם, מתקני התפלה באזור עלולים להיות יעד לפגיעה כבר בזמן הקרוב. איומים מכל הכיוונים האיום מגיע על רקע מתיחות גוברת, לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות. בתגובה, הודיעו באיראן כי אם תשתיות הדלק והאנרגיה של איראן יותקפו, טהראן תפגע בתשתיות אנרגיה, טכנולוגיה והתפלה של ארצות הברית ושל מדינות האזור. השוטרים פשטו על אתר הבנייה שהעסיק שב"חים; הוצא צו סגירה לחודש דוד הכהן | 08:29 מדאני הדגיש כי מדובר בהתפתחות מסוכנת שבה העימות מתרחב מעבר ליעדים צבאיים וכולל תשתיות אזרחיות קריטיות. לדבריו, פגיעה במתקני התפלה, בתחנות שאיבה וברשתות חלוקת מים עלולה להוביל להשלכות הרסניות ומתמשכות, במיוחד באזור הנחשב ליבש בעולם.

הוא הזהיר כי מצב כזה עלול להתפתח לכדי “מלחמת מים” שתשפיע גם על השווקים הגלובליים. לפי הדיווחים, כבר נרשמו פגיעות במתקני התפלה, כולל מתקן באי קשם שבאיראן ומתקן נוסף בבחריין, אם כי הטענות אינן מאומתות במלואן.

מקור מרכזי לאספקת מים

התפלה היא מקור מרכזי לאספקת מים במדינות רבות באזור כולל ישראל, ולכן פגיעה בתשתיות אלו עלולה להשאיר מיליוני בני אדם ללא מים וחשמל.

לדברי בכיר האו"ם, איראן עשויה להגיב בתקיפת תשתיות התפלה ואנרגיה בכל המדינות המעורבות בעימות, מה שיביא לעלייה נוספת במחירי הנפט והגז, להמשך סגירת מיצר הורמוז ולמשבר הומניטרי שבו מיליוני אנשים יאבדו גישה למים ולחשמל.

חשוב לציין כי למרות שאיראן עצמה פחות תלויה במתקני התפלה בהשוואה לשכנותיה, היא מתמודדת עם שנים של בצורת קשה, ניהול לקוי של משאבי מים וירידה במפלסי מי התהום. גורמים נוספים מעריכים כי המשטר האיראני עשוי להעדיף הסלמה גם במחיר פגיעה פנימית, כדי לא להיתפס כחולשה מול איום קיומי.