בעוד במשמרות המהפכה מציעים נתיב מעבר "בטוח" בשליטתם במיצר הורמוז, חברות הענק כמו 'מארסק' מבהירות כי ללא ודאות ביטחונית מוחלטת, הספינות לא יחזרו למים המאוימים | הפסקת האש השברירית בין ארה"ב לאיראן טרם שכנעה את השוק העולמי כי האזור נקי מסיכונים וממכשולים ימיים (העולם הערבי)
מותו של עלירזה ג'פארי בן ה-11 במחסום צבאי בטהראן חושף את המציאות המזעזעת של שימוש בילדים כחיילים בשירות משמרות המהפכה | בעוד המשטר האיראני מוריד רשמית את גיל הגיוס, ארגוני זכויות אדם מתריעים על "פשע סיסטמטי" המפר את החוק הבינלאומי ומסכן את חייהם של קטינים חסרי ישע (העולם הערבי)
דיווחים ערביים מצביעים על כך שכוחות צה"ל השתלטו על מבצר "קלעת א-שקיף", מהלך המסמל את חציית נהר הליטני ותפיסת נקודת שליטה קריטית על דרום לבנון | מדובר בנקודת ציון בעלת מטען היסטורי כבד וערך צבאי אסטרטגי שאין שני לו בדרום לבנון (העולם הערבי)
שדה התעופה הבינלאומי של כווית בוער כבר שלושה ימים לאחר סדרת תקיפות מל"טים מתאבדים, שהסבו נזק משמעותי לתשתיות אסטרטגיות בנמל| בעוד כוחות הכיבוי נאבקו כמעט שלושה ימים בשריפת ענק שפרצה במיכלי הדלק, תקיפה נוספת בשבת פגעה ישירות במערכות המכ"ם של השדה (העולם הערבי)
אל מול תקיפות חיל האוויר המדויקות, משמרות המהפכה והבסיג' נוטשים את הרחובות הפתוחים ומעבירים את מוקדי השליטה למנהרות ולמסתור | בעוד המשטר מנסה להפגין עוצמה, התיעודים מהשטח חושפים תמונה של פחד וניסיון הישרדות נואש מתחת לבטון (העולם הערבי)
בזמן שהמזרח התיכון בוער ובעלות בריתה של איראן סופגות אש ישירה, דווקא "שודדי הים" מתימן שומרים על דממה מחשידה | האם מדובר בשינוי אסטרטגי מחושב או בניסיון נואש של הארגון להציל את שארית שלטונו? | לא הכל פרוקסי (העולם העברי)
גורם בכיר באו"ם מזהיר כי איראן עשויה לתקוף מתקני התפלת מים חיוניים ברחבי המזרח התיכון, צעד שעלול להסלים את העימות | האיום מגיע לאחר שטראמפ הזהיר כי וושינגטון תפגע בתשתיות האנרגיה של איראן, אם מיצר הורמוז לא ייפתח בתוך 48 שעות (בעולם)
דיווחים מאיראן מעלים על סדרת תקיפות שהביאו להשבתת רשת החשמל בבירה | האירוע מעורר עניין רב ברחבי העולם בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ להשבית את מערכת החשמל האיראנית | בינתיים מדווח כי אלו תקיפות ישראליות, טרם עבר הדד-ליין של 48 שעות שהציב הנשיא (חדשות)
סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" פרסמה תיעודים אסטרטגיים של תשתיות האנרגיה הקריטיות ביותר במזרח התיכון, במה שנראה כסימון מטרות גלוי ומאיים | בטהרן מבהירים: אם רשת החשמל האיראנית תותקף – המפרץ הפרסי יוחשך ובסיסי ארה"ב יהיו הראשונים לשלם את המחיר (העולם הערבי)