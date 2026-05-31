פזשכיאן: "ניהול המדינה לא יוגבל למעגל מצומצם של בכירים"

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הציג ביום ראשון גישה חדשה לניהול המדינה, כשהדגיש כי קבלת ההחלטות אינה צריכה להיות מרוכזת בידי מעגל מצומצם של בכירים בלבד. במהלך פגישה עם בכירים במשרד המדע, קרא הנשיא לשתף את האליטות ואנשי האקדמיה בהתמודדות עם האתגרים המורכבים שעומדים בפני הרפובליקה האסלאמית.

פזשכיאן הבהיר כי הלחצים הפוליטיים והכלכליים הכבדים שחווה המדינה בתקופה האחרונה מחייבים פתרונות חדשניים ותפיסות רב-תחומיות. לדבריו, התגברות על הקשיים הנוכחיים דורשת מעורבות של כלל היכולות הלאומיות, גילוי אחריות ועבודה בשטח.

דיון מתמשך בטהרן על חלוקת הסמכויות

דבריו של הנשיא האיראני מגיעים על רקע מתיחות פנימית גוברת בצמרת השלטון בטהרן בנוגע לאופן קבלת ההחלטות וחלוקת הסמכויות בין המוסדות השונים. חלק מהבכירים והזרמים הפוליטיים קוראים להעניק לממשלה ולמומחים תפקיד משמעותי יותר בעיצוב המדיניות הציבורית.

המציאות המורכבת שבה מצויה איראן כיום, כשהיא מתמודדת עם לחצים כלכליים ואזוריים חסרי תקדים, מחייבת לטענת משקיפים הרחבת בסיס השותפות בקבלת ההחלטות וניצול הידע האקדמי והמקצועי הקיים במדינה.

משבר כלכלי עמוק ומאבק פנימי על הכיוון

הקריאה של פזשכיאן להרחבת מעגל קבלת ההחלטות מתרחשת בעיצומו של משבר כלכלי חמור שפוקד את איראן. על פי דיווחים, הנשיא הודה בשיחות סגורות עם מקורביו כי מצבה הכלכלי של המדינה חמור בהרבה מכפי שמוצג כלפי חוץ, וכי למעשה הכלכלה האיראנית כבר קרסה.

במקביל, מתנהל מאבק חזיתי בין הנשיא לבין משמרות המהפכה בראשות אחמד וחידי. פזשכיאן ביקש לקיים פגישה דחופה עם המנהיג העליון, בה הפציר בו להורות למשמרות המהפכה להפסיק את המתקפות על מדינות המפרץ, מתוך חשש שאיראן אינה יכולה לשאת בנטל של מלחמה חדשה.

יצוין כי דבריו של פזשכיאן על הצורך להרחיב את מעגל קבלת ההחלטות עשויים להצביע על ניסיון להגביר את כוחה של הממשלה האזרחית מול המוסדות הצבאיים והביטחוניים, שנתפסים כבעלי השפעה דומיננטית על המדיניות האיראנית בשנים האחרונות.