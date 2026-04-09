ההצהרות היוצאות מאיראן מבהירות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי הפסקת האש שהשיג לטענתו אינה צפויה להחזיק לאורך זמן | שני וויכוחים עיקריים - המלחמה מול חיזבאללה והשליטה על מצרי הורמוז עשויים להחזיר את המלחמה מהר מן הצפוי (מדיני)
נשיא פזשכיאן הזהיר בימים האחרונים מפני קריסה מוחלטת של הכלכלה האיראנית תוך שבועות בודדים אם לא תושג הפסקת אש | לפי דיווח ב'איראן אינטרנשיונל', המצב הביא לעימות ישיר בין פשכיאן למשמרות המהפכה המנהיגות בפועל את המדינה (חדשות)
בעוד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר כי "זה מאוחר מדי" להידברות לאחר השמדת היכולות הצבאיות של טהרן, משרד החוץ האיראני מנסה לייצר מצג של עמידה איתנה מתוך כיתת לימוד | הנשיא פזשכיאן קורא ללכידות לאומית, אך מודה: "התנאים מיוחדים" (העולם הערבי)
למרות הטון התקיף ושרשרת האיומים שמפיץ המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, האיש בן ה-86 כמעט ואינו מנהל את ענייני המדינה המתקרבת להפיכה | לפי דיווחים בעולם, חמינאי שהבין כי קץ שלטונו קרב, מינה בשיא המחאות את מקורבו, עלי לאריג'אני, למנהל המדינה בפועל | במקביל דווח על מהלך להדחת חמינאי מהשלטון שהוביל נשיא איראן לשעבר, חסן רוחאני - ונכשל (בעולם)
התקיפה הצפויה באיראן עדיין מתמהמת. ראש הממשלה נתניהו צפוי לצאת השבוע לביקור מדיני מיוחד בארצות הברית ולפגוש את נשיא ארה"ב טראמפ | בצל שיחות המו"מ עם איראן, נשיא איראן צייץ היום בנוגע לאיומים הנושבים מכיוון ארצות הברית: "האומה האיראנית אינה סובלת את שפת הכוח" | כל הפרטים (בעולם)
לפי דיווח שמתפרסם היום בניו יורק טיימס, בכירי המשטר באיראן קיימו פגישה חשאית בליל שבת האחרון, במהלכה אמר נשיא איראן מסעוד פזשכיאן כי אין לו פתרון לבעיה הכלכלית של המדינה | לפי הדיווח המדהים, במהלך הפגישה הציעו יועציו של פזשכיאן להטיל את האחריות למשבר על "ההנהגה הכפולה" שבין חמינאי לנשיא (בעולם)
המחאות באיראן נכנסו היום ליומן השלישי, כאשר עם הזמן הפכו ההפגנות על הכלכלה הכושלת למחאה אישית נגד המשטר ומנהיגיו | המפגינים קראו סיסמאות חריפות נגד המשטר וחלק מהם אף קראו להפלתו | הממשלה מנסה לבינתיים לשמור על רוגע מול המפגינים וקראה להם להיענות לדרישותיהם הלגיטימיות (בעולם)
בשל המחסור במים ההולך ומחמיר ממנו סובלת הרפובליקה האיסלאמית, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן הודה היום כי אין מנוס מהעברת בירת המדינה מטהראן למקום אחר בדרומה | פזשכיאן אמר כי טהראן אינה יכולה לשאת עוד אוכלוסייה ובנייה, וכי העברת מים מהמפרץ הפרסי תעלה הון עתק (העולם הערבי)
נשיא איראן הודיע על השקת ערוץ טלוויזיה בשפה העברית, במטרה להתמודד עם מה שהגדיר כ"תעמולה ציונית" | הערוץ החדש ישדר תחת רשות השידור הממלכתית ויכלול תוכן צבאי ותרבותי עם "מומחים" שיציגו את האירועים הלאומיים כסמל לאחדות והרתעה (בעולם)
הצמרת האיראנית שנחשפה ביתר שאת בחודשים האחרונים ליכולותיה הדמיוניות של ישראל וזרועות המוסד בסייעתא דשמיא, מנסה להתגונן כמה שיותר כנגד הריגול הישראלי | נשיא איראן פזשכיאן הורה להוציא לפועל שני חוקים דרמטיים בנושא הריגול באיראן (העולם הערבי)
בצל משבר האנרגיה הפוקד את איראן שעורר גל ביקורת ציבורית, הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן מנסה לשוות לעצמו דימוי עממי וכאיש של הציבור האיראני, והיום תועד כשהוא רוכב על אופניים ברחובות איספהאן בצהריי היום (העולם הערבי)
לאחר התקיפה הישראלית אמש בדוחא, נשיא איראן שוחח עם אמיר קטאר, אלא שלאחר פרסום השיחה - פרץ קרב גרסאות בין איראן לקטאר: האם נתניהו פושע מלחמה או לא? | כשבאיראן פרסמו את השיחה הם ציינו שאמיר קטאר כינה את נתניהו "פושע מלחמה" לעומת זאת, בגרסה הרשמית שפורסמה בקטאר הדברים הללו לא הופיעו כלל (העולם הערבי)