השתולל והחל לצעוק: נשיא איראן פזשכיאן על סף התמוטטות עצבים

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נמצא על סף התמוטטות עצבים ומזהיר מפני קריסה כלכלית של הרפובליקה האסלאמית בתוך שבועות ספורים בלבד. כך דווח הערב (שלישי) בחדשות 14 מפי גורמים בסביבתו הקרובה של הנשיא.

הגורמים חושפים לפי הדיווח, של דרור בלאזאדה, כי פזשכיאן איבד את שלוותו ותקף בזעם את אנשי המקצוע בממשלו, לאחר חזרתה של המשלחת מהשיחות בפקיסטן ללא כל הישג. הנשיא, לפי הדיווחים, החל לצעוק במהלך הדיונים הפנימיים ולומר שהכל מתחיל להתפרק.

הנשיא, שקיווה להסכמים שיזרימו חמצן כלכלי למדינה, הבהיר למקורביו כי הוא אינו מעוניין בהסברים וכי המצב הגיע כמעט לנקודת אל-חזור.

לפי הדיווחים, הוא העריך בשיחות סגורות כי נותרו למדינה בין שבועיים לשלושה בלבד לפני שהמערכת כולה תפסיק לתפקד, כשהוא מביע חשש כבד שכל האשמה לקריסה המסתמנת תוטל על כתפיו באופן אישי בעודו מרגיש שידיו כבולות.

הסיבה המרכזית למצוקה הקיצונית של פזשכיאן נעוצה בהידוק המצור הכלכלי מצד ארצות הברית. חסימת ייצוא הנפט כמעט לחלוטין גדעה את מקור ההכנסה המרכזי של איראן, מה שהוביל למצב שבו הנשיא מודה בייאוש כי הוא אינו יודע מאיפה יגויס הכסף לתשלום משכורות לאנשי הממשל.

עבור הציבור באיראן, המחסור במזומנים והאינפלציה דוהרת הם כבר מזמן חלק משגרת החיים, אך ההודאה של הנשיא עצמו כי הקריסה היא עניין של שבועות מעידה על עומק השבר.