אחרי שהאינטרנט חזר: תיעוד דרמטי של חיסול חמינאי מציף את הרשת

עם השבת הגישה לרשת לעשרות מיליוני אזרחים באיראן, לאחר הניתוק הממושך ביותר בהיסטוריה המודרנית, החלו לזרום לרשתות החברתיות חומרים מתקופת הקרבות שנשמרו תחת מסך ערפל כבד.

הסרטון שהפך לוויראלי בתוך דקות מציג את רגעי האימה ב-28 בפברואר 2026, היום שבו הופצץ מתחם המגורים והמשרד של המנהיג העליון במסגרת מכת הפתיחה של "מבצע שאגת הארי".

כבר בשבוע שעבר, הרשתות החברתיות באיראן סוערות סביב פרסום תיעוד דרמטי של הפלת מטוס קרב אמריקני מסוג F-15. הסרטון, שהופץ על ידי חשבונות המזוהים עם המשטר מיד עם השבת האינטרנט, מציג את רגע הפגיעה במטוס שלטענתם התרחש ב-3 באפריל, בעיצומה של תקופת העלטה הדיגיטלית.

תיעוד חיסול חמניאי חושף את עוצמת הפיצוץ בלב טהראן, תקיפה שבה נהרגו עלי ח'אמנאי, מספר קצינים בכירים ובני משפחתו.

בעוד פרשנים רואים בהשבת האינטרנט ניסיון של המשטר לשדר ביטחון וייצוב של המצב, הצפת התיעודים מהרגעים הקשים של העימות מעוררת מחדש את המתח ברחובות איראן ובעולם כולו. כעת, כשהעלטה הדיגיטלית מתפוגגת, האמת על מה שהתרחש בבירה האיראנית מתחילה להיחשף.