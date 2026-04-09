הוויכוח בתוך המחנה השמרני באיראן סביב האפשרות לחתור לפצצה גרעינית הופך פומבי ונחרץ יותר, על רקע המלחמה מול ארצות הברית וישראל. עם זאת, לפי הדיווח, בטהרן טרם התקבלה החלטה רשמית לשנות את הדוקטרינה הגרעינית (חדשות)
חיסולם הדרמטי של עלי לאריג'אני ועלי שמח'אני, שני האנשים הקרובים ביותר לחמינאי, מותיר את טהרן ללא המוח האסטרטגי והזרוע המבצעית שלה | כעת, כשהמשטר ניצב בנקודת מפנה היסטורית, השאלה היא לא האם יהיה שינוי – אלא מי ישרוד כדי להנהיג אותו (העולם הערבי)
ההצבעה החשאית תחת אש ישראלית, ההודעה שנעצרה ברגע האחרון והקרב המר בין ה"מתונים" לגנרלים של משמרות המהפכה | ב'ניו יורק טיימס' דווח מה באמת קרה בחדרים הסגורים בטהרן מאז חיסולו של עלי ח'אמנאי, ומי ניסה למנוע את "ירושת המלוכה"? (חדשות)
משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה | "נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”, הודיעו | ההודעה מתייחסת גם לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו היתה דמות שנוצרה ב-AI (בעולם)
גורמי מודיעין אמריקניים העבירו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הערכה שלפיה לעלי חמינאי היו הסתייגויות מכך שבנו מוג'תבא יחליף אותו בתפקיד | לפי הדיווח, גורמים שונים סביבו סברו שהוא אינו כשיר להנהיג את איראן (בעולם)
מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון של איראן המחוסל, נבחר בתחילת השבוע לרשת את אביו | למרות שלא החזיק מעולם בתפקיד רשמי במשטר - במשך שני עשורים ניהל את משרד אביו | במקביל, בנה אימפריית נדל"ן ענקית: ממלונות הילטון בגרמניה ועד אחזקות בדובאי, לונדון ופריז, כל זאת לצד שורת השקעות מחברות ספנות במפרץ הפרסי ועד חשבונות בנק בשווייץ (מגזין)
תחקיר בינלאומי חושף: מוג'תבא חמינאי קיבל הלוואה של 36 מיליון פאונד מאחים ישראלים-בריטים • רשת מורכבת של חברות קש והלבנת הון בשווי מאות מיליוני דולרים | הסתירה המהדהדת בין הרטוריקה הארסית לשיתוף פעולה עם ישראלים (בעולם)
הטלוויזיה הממלכתית באיראן אישרה כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, נפצע במהלך המלחמה | חמינאי לא הופיע בפומבי מאז תחילת המלחמה, והודעת כלי התקשורת על עלייתו לתפקיד המנהיג העליון פורסמה במהלך הלילה (בעולם)
בעוד העולם כולו עוקב בדריכות אחר המינוי הטרי של המנהיג העליון של איראן, סרטון נדיר מהעבר שצף כעת, שופך אור על דמותו המסתורית של מוג'תבא ח'אמנאי | התיעוד מציג נער בן 17 בשדות הקטל של מלחמת איראן-עיראק, שעל פי מומחים הוא מוג'תבא חמינאי - המנהיג העליון החדש של איראן (העולם הערבי)
בצל להבות המלחמה בלב טהרן, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין שיגר מכתב תמיכה נלהב ליורש החדש של ההנהגה האיראנית | במכתב אישי רווי סולידריות, מוסקבה מצהירה על ברית ברזל עם המנהיג העליון מוג'תבה חמינאי, ומבטיחה לעמוד לצד "הידידים האיראנים" אל מול התוקפנות המזוינת (העולם הערבי)
מתחת להריסות הבונקר המופצץ בטהראן, כשהוא פצוע וחדור תשוקת נקמה על אובדן משפחתו כולה, מוג'תבא ח'אמנאי תופס את מושכות השלטון | מוג'תבא יוצא מצללי אביו כדי להפוך למנהיג המבוצר והמסוכן ביותר שידעה איראן | אדריכל הדיכוי האכזרי ניצב כעת מול העולם כשהוא מאיץ את המרוץ לגרעין בדרך לדיקטטורה צבאית חסרת מעצורים (העולם הערבי)
למרות הדיווחים הסותרים באשר למינויו, התקשורת הממלכתית באיראן הודיעה הערב באופן רשמי על בחירתו של מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג העליון עלי חמינאי שחוסל ידי ישראל במכת הפתיחה של המלחמה, למנהיג העליון הבא של הרפובליקה האיסלאמית | מוגת'בא בן ה-56 הוא השני מבין ששת ילדיו של עלי חמינאי, וכמו אביו נחשב לקיצוני מאוד | במכת הפתיחה הישראלית נהרגו גם אמו, אשתו ובנו והוא עצמו נפצע אך שרד (בעולם)
מתחת לגלימת איש הדת השחורה מסתתרת אימפריית נדל"ן של 100 מיליון ליש"ט ב'שורת המיליארדרים' בלונדון וחשבונות קריפטו סודיים שחובקים את אירופה | בזמן שהוא שורף את צוואת אביו ושורד ניסיונות חיסול בלב טהראן, מוג'תבא חמינאי יוצא מהצללים אל כס המנהיג העליון – כשהוא נושא עמו סודות ששווים מיליארדים | שטיח פרסי (חדשות בעולם)