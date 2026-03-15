6 אצבעות?

"נרדוף אחריו ונחסל אותו": איראן באיום על נתניהו לאחר סרטון שקרי

משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה | "נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”, הודיעו | ההודעה מתייחסת גם לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו היתה דמות שנוצרה ב-AI (בעולם)

הצהרת ראש הממשלה האמיתית ממנה נוצר ה-AI (צילום: לשכת רה"מ)

משמרות המהפכה של פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והצהירו כי ימשיכו לרדוף אחריו כל עוד הוא חי. ההודעה פורסמה ברשת וצוטטה על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית האיראנית IRNA, לפי דיווח של Associated Press.

בהודעת הארגון נכתב: “אם הפושע רוצח הילדים הזה עדיין בחיים – נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”. ההודעה מתייחסת ככל הנראה לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו (ביום חמישי) היתה דמות שנוצרה ב-AI.

מימין תמונת מסך מהסרטון המזויף שהתפרסם כביכול נתניהו עם 6 אצבעות, משמאל המקורי (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בהצהרה הוסיפו כי “גורלו הלא ידוע של ראש הממשלה הציוני הפושע והאפשרות של מותו או בריחתו יחד עם משפחתו מהשטחים הכבושים, חושפים את המשבר ואת מצבו הרעוע של המשטר הציוני”.

האיום פורסם בזמן שישראל ממשיכה לשגר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של המשטר האיראני במערב איראן. ימים קודם לכן הצהיר נתניהו כי ישראל וארצות הברית פועלות לפגוע קשות במשטר האיראני במסגרת מבצע “שאגת הארי”, ואמר כי מדובר בימים היסטוריים שייכנסו לדברי ימי ישראל.

המלחמה שהחלה במבצע צבאי משותף של ישראל וארצות הברית נגד תשתיות צבאיות ברחבי איראן, שהביא לחיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, נכנסה לשבוע השלישי שלה, ולעת עתה לא ברור מועד הסיום.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר