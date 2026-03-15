משמרות המהפכה של איראן פרסמו איום חריף נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, והצהירו כי ימשיכו לרדוף אחריו כל עוד הוא חי. ההודעה פורסמה ברשת וצוטטה על ידי סוכנות הידיעות הממלכתית האיראנית IRNA, לפי דיווח של Associated Press.
בהודעת הארגון נכתב: “אם הפושע רוצח הילדים הזה עדיין בחיים – נמשיך לרדוף אחריו ולהרוג אותו בכל הכוח”. ההודעה מתייחסת ככל הנראה לשמועות שמפיצים מתנגדיה של ישראל לפיהן נתניהו לא נראה בפומבי, וכי ההופעה האחרונה שלו (ביום חמישי) היתה דמות שנוצרה ב-AI.
בהצהרה הוסיפו כי “גורלו הלא ידוע של ראש הממשלה הציוני הפושע והאפשרות של מותו או בריחתו יחד עם משפחתו מהשטחים הכבושים, חושפים את המשבר ואת מצבו הרעוע של המשטר הציוני”.
האיום פורסם בזמן שישראל ממשיכה לשגר גל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של המשטר האיראני במערב איראן. ימים קודם לכן הצהיר נתניהו כי ישראל וארצות הברית פועלות לפגוע קשות במשטר האיראני במסגרת מבצע “שאגת הארי”, ואמר כי מדובר בימים היסטוריים שייכנסו לדברי ימי ישראל.
המלחמה שהחלה במבצע צבאי משותף של ישראל וארצות הברית נגד תשתיות צבאיות ברחבי איראן, שהביא לחיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי, נכנסה לשבוע השלישי שלה, ולעת עתה לא ברור מועד הסיום.
