הביקורת הציבורית סביב כשירותו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הולכת ומחריפה, כאשר סימני הגיל הופכים בולטים יותר ויותר, כך לפי כתבה מקיפה שפורסמה היום (ראשון) ב'ניו יורק טיימס' "לכבוד" כניסת הנשיא לעשור התשיעי לחייו.

סקר של רויטרס/איפסוס שנערך לאחרונה העלה כי כמעט שישה מתוך עשרה אמריקאים סבורים כי התנהגותו של הנשיא הופכת ליותר בלתי צפויה ומעוררת דאגה.

הנשיא, שחוגג את יום הולדתו ה-80, מנסה להציג חזות של חיוניות בלתי נלאית ואף הציב זירת אגרוף של אמנויות לחימה משולבות במדשאה הדרומית של הבית הלבן. מיד לאחר חגיגות יום ההולדת, תוכננה לו טיסת לילה ממושכת לפסגה דיפלומטית בצרפת, בלוח זמנים שנראה כמיועד להדוף את השאלות על חוסנו.

למרות המאמצים, המציאות בשטח מראה סימנים אחרים, כאשר טראמפ נראה לאחרונה מנמנם במהלך משחק כדורסל של הניו יורק ניקס במדיסון סקוור גארדן. הבעלים של הקבוצה, ג'יימס דולן, נאלץ לצאת בהצהרה פומבית להגנתו וטען כי הנשיא "היה ער לחלוטין" במהלך המשחק.

במקרה נוסף שנרשם החודש בחדר הסגלגל, עצם טראמפ את עיניו למספר שניות והתנודד בכיסאו בזמן שראש הסוכנות להגנת הסביבה דיבר על חשיבות הפחם. כמו כן, הרשתות החברתיות סערו לאחר שטראמפ נעלם מעין הציבור למשך כמעט שבוע שלם, מיד לאחר שביצע בדיקה רפואית מקיפה.

בבית הלבן ממהרים להדוף את הטענות על תשישות, וגורמים רשמיים מסבירים כי כשהנשיא נשען קדימה או עוצם עיניים, הוא פשוט מקשיב בריכוז. דוברת הבית הלבן, קרולין ליאוויט, מסרה בהצהרה כי "הרופאים של הבית הלבן הם בין הרופאים המובחרים ביותר בעולם, והם פרסמו מספר דוחות מקיפים המאשרים שהנשיא טראמפ נמצא בבריאות מצוינת ובכושר מלא למלא את כל חובותיו של המפקד העליון. הנשיא מוכיח זאת בעצמו מדי יום, כשהוא משיב ללא הפסקה לשאלות של תקשורת עוינת ושומר על לוח זמנים בלתי נלאה."

על פי מסמכים פנימיים, לוח הזמנים של טראמפ אכן עמוס בשיחות טלפון ובפגישות לא מתוכננות, והוא ישן רק כארבע או חמש שעות בלילה. במקביל, הוא מנהל פעילות לילית אינטנסיבית ברשת החברתית שלו, עם ממוצע של כ-27 פוסטים ביממה, המתמקדים בעיקר בפרויקטים של בנייה בוושינגטון.

במהלך נאום שנשא בוויסקונסין, הפליג טראמפ במונולוג מפוזר שתרם לחששות, כאשר אמר "אלה נתוני המשרות החזקים ביותר של הממשל כולו עד כה, וזה בזמן העימות הזה, בנוסף לזה. אז זה נהדר. ואתה יודע, יש לנו עניין. יש לנו בעיה במדינה הזו, כי פעם זה היה, אם אתה – אני קצת מבוגר מכמה מכם, אבל אני לא מרגיש זקן. אני מרגיש אותו הדבר כפי שהרגשתי לפני 50 שנה. יש לנו סנטור נהדר ממש כאן, רון, אבל אני מרגיש אותו הדבר. אבל – אבל בימים ההם, אתה יודע, אם היו לך נתוני משרות טובים, כמו נתוני משרות נהדרים כמו שהם הכריזו היום, הבורסה עולה. היום, הכל מטורף."

ההיסטוריון ג'וליאן א. זליזר הסביר כי דפוסי הדיבור של הנשיא מקשים על האבחנה, וציין כי "הוא כל כך לא קונבנציונלי, כביכול, וכל כך שונה באופן שבו הוא פועל כנשיא, כולל הדרך שבה הוא מדבר, שזה קשה יותר לאנשים להבחין מה אינו נורמלי עבורו לעומת הדרך המדויקת שבה הוא מדבר מאז 'המתמחה'. כל זה הופך את זה להרבה יותר מעורפל כאשר המקרים האלה צצים."

מנגד, שותפים פוליטיים כמו סטיבן ק. באנון טוענים כי הלחץ רק מגביר את האנרגיה שלו, ואמר כי "הוא לא נרתע מכך שמישהו יזרוק לעברו כדור מהיר. ההיסטוריה נראית כאילו היא האיצה, והוא נראה כמי שסוגר את הפער איתה." לעומתו, העיתונאי טוקר קרלסון ציין כי הנושא גורם לנשיא אי נוחות רבה, והוסיף כי "הוא ממש לא בנוח עם זה."

הביקורת אינה פוסחת על הממסד הפוליטי הרחב, כאשר רם עמנואל, בכיר במפלגה הדמוקרטית, קרא לקבוע גיל פרישה חובה לתפקידים פדרליים רמי דרג. עמנואל הצהיר כי "מישהו בן 80 פשוט אין לו את כוח העמידה הפיזי, כוח העמידה המנטלי עבור המשרד הזה. זה מיישן אותך בדרך שאף לחץ אחר בחייך לא עושה."

הדו"ח הרפואי האחרון שפורסם על ידי רופאו, ד"ר שון פ. ברבבלה, קבע כי הנשיא נמצא בבריאות מצוינת, אך חשף כי הוא עלה במשקלו כ-6.3 קילוגרמים. הדו"ח עורר מחלוקת מדעית עזה לאחר שהרופא השתמש בבינה מלאכותית כדי לקבוע כי גיל הלב של טראמפ צעיר ב-14 שנים מגילו האמיתי.

מומחים בתחום הקרדיולוגיה הזדרזו להסתייג מהממצאים הללו ומתחו ביקורת על אמינותם. הקרדיולוג ד"ר אריק טופול הבהיר כי "אין כלי לשימוש בבינה מלאכותית כדי לצאת בהצהרה מהסוג הזה שמקובל בקהילת הקרדיולוגיה. זה לא תוקף לרמה שבה ניתן להשתמש בזה עבור גיל ביולוגי מול גיל כרונולוגי. הרופאים ראויים לשבח והוא ראוי לשבח בגלל ניהול הכולסטרול שלו."

טראמפ עצמו דחה בעבר את הטענות הללו בראיון, והדגיש כי "יצאתי מגדרי לעבור בדיקות גופניות יותר מכל אחד. אני פשוט מרגיש שזה חשוב, כי אני חושב שאנשים שהם נשיאים באופן אידיאלי צריכים להיות בבריאות טובה, והם צריכים להיות טובים מבחינה קוגניטיבית." הבית הלבן סירב להשיב האם הנשיא יבצע שינויים בתזונה או במינון התרופות שלו בעקבות הבדיקה.