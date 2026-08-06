הקומנדו של חיל הים האיטלקי - משרד הביטחון איטליה הקומנדו של חיל הים האיטלקי | צילום: משרד הביטחון איטליה 10 10 0:00 / 0:38

ממשלת איטליה ביצעה פריסה צבאית נרחבת במדינות המפרץ הפרסי החל מחודש מרץ האחרון, מבלי שהדבר היה ידוע לציבור. הפריסה נעשתה כתגובה לסדרת התקפות איראניות קשות שפקדו את האזור בחודשים האחרונים. רק בסוף חודש יולי נחשף המבצע לראשונה, וחשיפתו עוררה מחלוקת פוליטית סוערת בפרלמנט האיטלקי.

על פי הדיווחים שפורסמו בכלי תקשורת זרים, הכוח האיטלקי שנפרס במקום מונה בין 400 ל-700 חיילים ואנשי צבא קבע. הפריסה נעשתה בעקבות פניות דחופות מצד מדינות המפרץ המארחות, שביקשו סיוע בהגנה על נתיבי הסחר, מתקני האנרגיה והצוותים המערביים הפועלים באזור, מפני התקפות איראניות חוזרות.

חיל האוויר של איטליה ( צילום: משרד הביטחון של איטליה )

שני זרועות מבצעיות עיקריות האדמו"ר מאוז'רוב בחתונה לאחר מחלתו בבלי | 06.08.26 הכוח האיטלקי מורכב משני זרועות מבצעיות מרכזיות. הזרוע האווירית כוללת ארבעה מטוסי קרב מדגם יורופייטר טייפון המוצבים בבסיס "המלך פהד" באל-טאיף שבערב הסעודית. לצידם פועלים מטוס התרעה ובקרה מתקדם מדגם E-550A ומטוסי תובלה לוגיסטיים המבטיחים המשכיות תפעולית. הזרוע הקרקעית כוללת סוללות הגנה ארוכות טווח מסוג SAMP/T, מערכות נגד מטוסים מתקדמות מסוג Skynex המיועדות להשמדת כלי טיס בלתי מאוישים בגובה נמוך, ומערכי מכ"ם ארוכי טווח הפרוסים בכווית, בסעודיה ובבחריין. מערך זה מאפשר תמונה אווירית מלאה של כל המרחב. הרקע לפריסה הוא גל ההתקפות האיראניות שפקד את מדינות המפרץ בחודשים האחרונים. כפי שדווח, איראן ביצעה התקפות חוזרות ונשנות כנגד שטחי כווית ובחריין, שגרמו לנזק כבד למערכות החשמל והמים. קטאר פרסמה הודעה חריפה בה גינתה את ההתקפות כ"הפרה בוטה של הריבונות והשלמות הטריטוריאלית".

תקיפות באיראן, אילסוטרציה ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

סערה פוליטית ברומא

החשיפה הפתאומית של המבצע בסוף חודש יולי עוררה מיד סערה פוליטית חריפה בפרלמנט האיטלקי. מפלגות האופוזיציה מהמרכז-שמאל תקפו בחריפות את ממשלתה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני, והאשימו אותה בפריסת כוחות צבאיים במדינה זרה ללא קבלת אישור פרלמנטרי מפורש כנדרש על פי החוק.

שר הביטחון גואידו קרוזטו דחה את ההאשמות בתוקף, וטען כי המהלך הוצג בשקיפות בדיונים קודמים ואף פורסם באתר משרד הביטחון. עם זאת, חברי האופוזיציה טוענים כי לא ניתן אישור מפורש לפריסה צבאית בהיקף כה נרחב, וכי הממשלה עקפה את הפרלמנט.

המבצע האיטלקי מצטרף למאמצים אזוריים נרחבים להתמודדות עם האיום האיראני. כפי שדווח, גם מצרים הגבירה את מעורבותה הצבאית באזור, כאשר מטוס תובלה טורקי כבד נחת בבסיס צבאי מצרי ופרק כלי טיס בלתי מאוישים תקיפתיים מתקדמים. המהלך מסמן את הפיכתה של טורקיה לספקית הנשק המרכזית של קהיר.

המתיחות במפרץ הפרסי ממשיכה להסלים, כאשר ארצות הברית מפעילה לחץ דיפלומטי וצבאי כבד על איראן. הנשיא דונלד טראמפ הבהיר בריאיון לאקסיוס כי הוא מוכן לנקוט בצעדים נוספים אם המאמצים הדיפלומטיים ייכשלו, תוך שהוא מזהיר כי "לא נשאר הרבה זמן".

בכך מצטרפת איטליה למדינות נוספות כמו ישראל ומצרים, שפעלו אף הן לחיזוק מערכי ההגנה והביטחון במדינות המפרץ לנוכח האיומים המתגברים. המבצע החשאי מעיד על החשש העמוק של מדינות המערב מפני הסלמה נוספת באזור, ועל הנכונות לפעול בחשאי כדי להגן על אינטרסים אסטרטגיים קריטיים.