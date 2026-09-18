תביעת דיבה: 50 אלף ₪ על תגובה בת שתי מילים

עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון, הגיש תביעת לשון הרע לבית משפט השלום בתל אביב נגד מיכל פלד. התביעה הוגשה בעקבות תגובה קצרה שפרסמה פלד באינסטגרם, ובה כתבה על שרגא: "דומה להיטלר". שרגא דורש ממנה פיצוי כספי של 50 אלף שקל, לצד פרסום תיקון והתנצלות.

התביעה הוגשה באמצעות עו"ד ניר פרי ממשרד אליעד שרגא ושות'. על פי כתב התביעה, התגובה נכתבה מתחת לסרטון שערך ושיתף פעיל ימין בשם מרדכי דוד, שבו נראה דוד פונה לשרגא במרחב ציבורי.

בכתב התביעה נטען כי הדברים שפרסמה פלד הם שקריים, פוגעניים וחמורים ביותר, וכי הם פגעו בשמו הטוב של שרגא. לטענת התובע, הפרסום נועד לבזותו, להשפיל אותו בפני הציבור הרחב, לפגוע בעבודתו ובפעילותו הציבורית ולעורר נגדו שנאה ברשתות החברתיות.

"הנתבעת חצתה כל גבול בפרסומה כלפי התובע, עת השוותה את התובע לצורר היהודים ימ"ש אדולף היטלר", נכתב בכתב התביעה. עוד נטען כי מדובר בהשוואה שאין לה מקום בחברה המודרנית, ובמיוחד במדינת ישראל.

על פי כתב התביעה, הסרטון שעליו הגיבה פלד פורסם ב־13 ביוני 2026 וזכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות. שרגא טוען כי בשל החשיפה הרחבה שקיבל הסרטון, ניתן להניח שגם התגובה שפורסמה מתחתיו הגיעה למספר רב של משתמשים וזכתה לתהודה משמעותית.

בתביעה נטען כי שתי המילים שכתבה פלד עונות על הגדרת לשון הרע, משום שהן עלולות להשפיל את שרגא בעיני הציבור, להפוך אותו למטרה לבוז וללעג ולפגוע במשלח ידו. כמו כן צוין כי דיני לשון הרע חלים גם על תגובות ופרסומים המתפרסמים באינטרנט וברשתות החברתיות.

שרגא מבקש מבית המשפט לפסוק לו פיצוי של 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק. בנוסף הוא דורש לחייב את פלד בהוצאות המשפט, בשכר טרחת עורך דין ובהחזר האגרה ששולמה עם הגשת התביעה.

לצד הפיצוי הכספי, שרגא מבקש שבית המשפט יורה לפלד לחזור בה מהדברים ולפרסם התנצלות ותיקון. על פי דרישתו, נוסח ההתנצלות והאמצעים שבהם היא תפורסם יתואמו עמו מראש.