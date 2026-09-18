בפסיקה תקדימית שניתנה בבית המשפט המחוזי בירושלים, חויבו הרשות הפלסטינית וארגון אש"ף בתשלום פיצוי של 10 מיליון שקלים למשפחת הגננת ע"ה שנרצחה בפיגוע בצומת הכבשים סמוך ליישוב בית חגי. השופטת פנינה נויבירט קבעה פסק דין חלקי – החלטה שניתנת על חלק מהתיק באופן מיידי, עוד בטרם הסתיים המשפט כולו.

הגננת ע"ה יצאה יחד עם בתה הקטנה כדי להכין את גן הילדים לקראת שנת הלימודים החדשה, כאשר המחבלים פתחו לעברה באש. 28 כדורים נורו לעברה, והיא נרצחה באכזריות. המשפחה נותרה שבורה ומערכת החינוך במקום נותרה המומה.

פסק הדין מבוסס על חוק פיצויים לנפגעי טרור, הקובע פיצויים עונשיים – סכום קבוע וגבוה שנועד להעניש את הגורם האחראי ולהרתיע אחרים מביצוע מעשי טרור בעתיד. בניגוד לפיצוי רגיל המכסה נזקים ישירים או הוצאות רפואיות, מדובר בסכום שנקבע בחוק במטרה ברורה – להילחם בטרור.

השופטת נויבירט דחתה את טענות הרשות הפלסטינית וקבעה כי העברת כספים באופן שוטף למחבלים ולמשפחותיהם מהווה "אשרור" של מעשה הטרור. כלומר, הרשות מאשרת את המעשה בדיעבד, נותנת לו גיבוי ומעידה שהיא לוקחת אחריות מלאה על הפיגוע. בית המשפט ציין כי אין מחלוקת שהרשות שילמה כספים אלו, ולכן היא אחראית באופן ישיר.

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הרשות הפלסטינית ניסתה לטעון שהחוק אינו אמור לחול על אירועים שהתרחשו לפני שהוא נחקק רשמית, אך השופטת דחתה טענה זו והדגישה כי לשון החוק ברורה וקובעת במפורש שהוא חל גם על תביעות שעדיין מתנהלות ולא התיישנו. זוהי תחולה רטרואקטיבית – החלת החוק אחורנית על מקרים קודמים.

הנתבעים ניסו גם לטעון כי שינוי המדיניות שלהם או הפסקת התשלומים מנתקים את האחריות, אך בית המשפט דחה טענה זו מכל וכל. הפסיקה קבעה כי התשלומים שבוצעו בעבר מבטאים הוקרה והכרה במעשי הטרור, ואין אפשרות למחוק זאת.

שאר רכיבי התביעה והוצאות המשפט ימשיכו להתברר בהמשך עד לפסק הדין הסופי. הפסיקה החלקית מאפשרת למשפחה לקבל חלק מהפיצוי כבר כעת, מבלי להמתין לסיום כל ההליכים המשפטיים.