איריס חיים, אמו של יותם חיים ז"ל, הגישה השבוע לבית משפט השלום בירושלים תביעת דיבה בסכום של 169 אלף שקלים נגד הפובליציסט והמשפטן החרדי דב הלברטל. התביעה הוגשה בעקבות פוסט שפרסם הלברטל ברשת החברתית פייסבוק, לאחר ששמה של חיים עלה בשמועות כמי שעשויה לקבל מקום מובטח ברשימת הליכוד.

בפוסט שפרסם הלברטל ב-10 במאי האחרון, תקף בחריפות את חיים וכינה אותה "האשה הנקלית הזו" ו"רדופת הכבוד והפרסום שרק זורחת מאז רצח בנה".

הלברטל אף הוסיף וטען: "יש להניח שתכננה מראש את כל דרכה לפוליטיקה ודורכת על דמו של בנה שציווה לה סלבריטאות עולם". את דבריו חתם במשפט קשה: "על קבר בנה היא תכתוב: 'כמה טוב שנרצחת'. איזה חסד עשה איתה החמאס".

חיים הגיבה לדברים בפוסט משלה והבהירה כי לא קיבלה כל הצעה להשתלב ברשימת הליכוד או במפלגה אחרת. לדבריה, "אף אחד לא פנה אלי, לא מהליכוד ולא משום רשימה או מפלגה כלשהיא, וגם אם יפנו, התשובה תהיה שלילית".

ב-26 במאי נשלח להלברטל מכתב התראה לפני תביעה. בתגובתו הוא לא הכחיש כי כתב את הדברים, אך טען כי לאחר יום או יומיים חשב מחדש על הפרסום, הגיע למסקנה שהניסוח היה חריף מדי ומחק את הפוסט מיוזמתו.

"לא ששיניתי אותו, פשוט מחקתי אותו", כתב. לדבריו, הפוסט צבר עד אז מאות צפיות בלבד, ורק לאחר תגובתה של חיים הופץ צילום המסך ברשת והגיע לכלי התקשורת. הלברטל טען גם כי השמועה על השריון לא הייתה פרי המצאתו וכי קרא עליה בכתבה של העיתונאית אנה ברסקי במעריב.