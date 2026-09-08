נמר פצוע קפץ על שומר יער וכמעט טרף אותו

נמר זכר בן כחמש שנים שנפגע מרכב בכביש לאומי במחוז דאוואנג'רה שבמדינת קרנאטקה בהודו, נלכד והועבר לטיפול רפואי בגן החיות המקומי. הלכידה הסתיימה רק לאחר שהחיה הפצועה תקפה את אחד משומרי היערות שניסו לחלץ אותה.

הנמר אותר בשולי הכביש כשהוא סובל מפציעות בעין ובאזור המותן, לאחר שנפגע בלילה הקודם מרכב שחלף בזמן שניסה לחצות את הכביש. צוות של מחלקת היערות, בליווי רופאים וטרינרים, הגיע למקום והזריק לנמר מנה של חומר מרדים.

אולם לפני שחומר ההרדמה הספיק להשפיע במלואו, זינק הנמר לעבר אחד מאנשי הצוות והפיל אותו ארצה. חבריו התערבו במהירות, הדפו את החיה באמצעות מקל ואפשרו לאיש הצוות להתרחק למקום מוגן, עד שחומר ההרדמה השלים את פעולתו והנמר נלכד.

איש הצוות שנפגע פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי כשהוא סובל משריטות בידו, ברגלו ובחזהו. מצבו הוגדר יציב.

14 חברים חדשים באגודת ישראל בבלי | 07.09.26

גורמים רשמיים ציינו כי ההתקהלות של סקרנים והרעש שנוצר במקום החמירו את תוקפנותו של הנמר הפצוע בטרם חומר ההרדמה השפיע עליו. תיעוד של האירוע, באורך 47 שניות, הופץ ברשתות החברתיות ומציג את רגעי התקיפה, המנוסה והמאמצים להשתלט על החיה בשולי הכביש.

מקרים דומים של נמרים שחדרו לאזורים מיושבים תועדו בהודו בחודשים האחרונים. במקרה אחד, נמר פראי חדר למפעל מרצדס-בנץ וגרם להפסקת הייצור למשך יומיים עד ללכידתו.

מומחי חיות בר מזהירים כי מפגשים בין בני אדם לנמרים הולכים ונעשים שכיחים יותר עקב הרס בתי גידול טבעיים והתרחבות אזורי מגורים לתוך שטחי חיות הבר. במקרה נוסף שתועד השנה, נמרת שלג תקפה גולשת סקי שהתקרבה אליה יותר מדי בניסיון לצלם אותה.