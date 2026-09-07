המתיחות הפנימית באגודת ישראל הגיעה לשיא חדש: בעקבות העימות הסוער בישיבת מועצת אגודת ישראל סביב הדחת נציג חסידות צאנז, חבר הכנסת לשעבר משה שמעון רוט, מהמקום החמישי ברשימה, נשמעים כעת באגודה איומים על שינוי מהותי במבנה ההתמודדות לקראת הבחירות הקרובות.

בכיר באגודת ישראל מסר אמש (יום שני) בשיחה עם 'כיכר השבת' כי על רקע המשבר מול חסידות גור, נבחנת האפשרות לריצה משותפת עם דגל התורה ללא השתתפות גור, ואף נשקלת האפשרות לריצה כבלוק נפרד לחלוטין. "גור לא מייצגים אותנו", אמר הבכיר בנימה נזעמת.

הדברים נאמרים לאחר שישיבת מועצת אגודת ישראל התפוצצה אמש, כאשר נציגי גור דרשו שלא לאשר את משה שמעון רוט במקום החמישי ברשימה. רוט, נציג חסידות צאנז, נכח בישיבה ונדהם לגלות במהלך הדיון כי גור מבקשת להדיחו מהמקום שהוקצה לו.

ברקע העימות עומדת דרישת גור כי הנציג במקום החמישי יהיה מחויב להצבעות הסיעה המרכזית. בצאנז מסרבים להתחייב לכך, לאחר שבכנסת הקודמת רוט הצביע בחלק מהסוגיות בהתאם להנחיות האדמו"ר מצאנז שליט"א.

ממתינים עם ההסכם

במקביל, סיעות שלומי אמונים ומחזיקי הדת הודיעו לצוותי המשא ומתן של דגל התורה כי בשלב זה יש להמתין עם חתימת ההסכם לריצה משותפת עם אגודת ישראל, בעקבות ההתנהלות בישיבת המועצה.

גורמים בשלומי אמונים ובחסידות בעלזא אף הביעו תמיכה בעמדתו של מאיר פרוש, לפיה המקום החמישי צריך להישאר בידי חסידות צאנז ולא לעבור לגור.

במקביל לכל ההתפתחויות, נחשף כי לפי ההסכם המסתמן בין דגל התורה לאגודת ישראל, אם הכנסת תתפזר במהלך השנה וחצי הראשונות, ההסכם יחול גם על הכנסת הבאה. עוד מסתמן כי הצדדים יתמכו בחוק גיוס ללא סנקציות, לא יתמכו בחוקים לפני הסדרת מעמדם של לומדי התורה, ונציגי הסיעה לא ייקחו תפקידים בממשלה לפני קבלת החוק.

ההתפתחויות האחרונות מעמידות בסימן שאלה את המשך הריצה המשותפת של כלל סיעות אגודת ישראל, כאשר המשבר מול גור מאיים לגלוש גם להסכם עם דגל התורה ולמבנה ההתמודדות החרדית בבחירות לכנסת ה-26.