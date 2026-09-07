התזוזות ההיסטוריות בדגל התורה משליכות גם על הסיעה האחות = "אגודת ישראל". גורמים במערכת הפוליטית בבעלזא, בחשו באירוע ההדחה של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב, כשיש הטוענים שהמהלך כולו, בכל הנוגע לאירועים הפוליטיים בבעלזא - נועדו להכשיר את הקרקע להדחת ח"כ ישראל אייכלר.

ואכן - קם הדבר הזה וגם נהיה. היום עודכנו חסידי בעלזא כי העסקן הנמרץ אליקים שטארק יחליף את ח"כ ישראל אייכלר ברשימת יהדות התורה לכנסת ה-26. השניים למדו את הלקח מההדחה המכוערת ב'דגל התורה', וניפקו לתקשורת תמונה מחוייכת להפליא.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ, עם כל הדיווחים, הפרשנויות והדרמות שהחלו עם הגשת הרשימות בוועדת הכנסת.

עמוק לבייס המודרני

יו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר, מתנהל במערכת הבחירות כפיקח יחיד בשדה של מוקשים פוליטיים. לאורך כל סאגת הגיוס, בן גביר מילא פיו מים. שמר את מחשבותיו עמוק בפנים. היעד: קריצה בולטת למאוכזבי המפלגות החרדיות.

אממה; לקהל הזה פונים גם המפלגות הקיקיוניות של אלבוים ולייטנר ("הקהל", "סיעת הציבור החרדי"). בן גביר שיודע לזהות ראשון להיכן נושבת הרוח, מיהר לשריין היום ברשימת עצמה יהודית לכנסת, את יוסי גולגברגר, חרדי חסיד חב"ד.

המשמעות ברורה: במקום להצביע למפלגות שמדשדשות עמוק מתחת לאחוז החסימה - לחרדים המודרנים יש ייצוג בטוח במפלגה שנושקת למספר מנדטים דו ספרתי.

כל הפרטים על שיבוצו של גולדברגר, הסערה בחסידות חב"ד והתשובה להתנגדויות - במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם. צפו.

מקדימים את זמנם

בקהילות אשכנז התחילו השבוע באמירת הסליחות, מה שאומר שעולם הישיבות הליטאי נכנס לשינוי מסויים בלוח הזמנים המקובע של עולם הישיבות. בישיבות מסויימות מקדימים את שחרית בחצי שעה כדי לומר סליחות בבוקר, ואילו ישיבות אחרות מעדיפות את שמירת שעת ההשכמה הקבועה ואמירת סליחות בלילה.

אלא שכאן נוצרת בעיה: אי אפשר לומר סליחות לפני חצות הלילה, ולהשאיר בחורים ערים עד השעה רבע לאחת בלילה ולצפות מהם לקום לשחרית בזמן לאורך תקופת הסליחות עשוי לגרום להם לעייפות יתר בסדרים והתפילות.

כאן מגיע הפתרון היצירתי שנהוג בחלק מהישיבות הליטאיות כמו אור ישראל חדק"ס ועוד ישיבות. שעון חורף. בחלק מהישיבות מכניסים לתוקף את שעון החורף, מה שאומר שחצות הלילה מגיע לפני השעה 12 בלילה - מה שמאפשר אמירת סליחות בשעה סבירה.

אז אם אתם מקבלים שיחת טלפון מבחור שלומד בישיבה כזאת בשעה אחת וחצי בלילה - אל תכעסו עליו - אצלו השעה 12 וחצי והוא בדיוק סיים לומר סליחות...

כלא אלף

מיזם מהפכני מציב מול מערכת המשפט מציאות אבסורדית מבחינתם: במקום שמעצר של בחור ישיבה יחליש את המערכת, הוא פשוט יהפוך למנוף כלכלי אדיר שמפרק את המוטיבציה של מערכת המשפט להחמיר בעונשים והסנקציות.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים ורשימת הרבנים המלאה העומדת מאחורי המיזם.

דמעות של התרגשות

מחזה חריג נצפה בישיבת אור החיים בראשות חבר מועצת החכמים ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז בירושלים. לוחמי משמר הגבול, מצאו את עצמם מקבלים את פניו של הרב אלבז בתרועת מלך אדירה ובהתרגשות ששמורה רק לימי הסליחות.

מהדורת מעייריב מסכמת מידי ערב את חדשות המגזר החרדי, עולם הישיבות והפוליטיקה החרדית. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.