במערכת הפוליטית עוקבים בהרמת גבה אחר הצעד האחרון של יו"ר מפלגת 'עוצמה יהודית', השר איתמר בן גביר, המנסה לתרגם את השפעתו בשולי המגזר החרדי למנדטים בפועל. בן גביר הודיע על שריונו של העסקן יוסי גולדברגר במקום התשיעי ברשימתו לכנסת, מהלך תקדימי שנועד לקרוץ בעיקר לצעירים שבאו מבתים חרדיים, אך מציב את המועמד החדש במסלול התנגשות ישיר עם פסק ברור של רבני קהילתו.

גולדברגר (39), תושב כפר חב"ד, מוכר בשנים האחרונות כמי שפעל מאחורי הקלעים במסדרונות השלטון. בעברו שימש כרל"ש יו"ר הוועד המקומי בכפר חב"ד, וכן נמנה על מייסדי קהילת 'גבעת ליובאוויטש' בכפר ובשכונת הרכבת בלוד. בשנים האחרונות השתלב כיועץ בלשכתו של שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף מ'עוצמה יהודית', ותיפקד כמתווך בין עסקנים ומוסדות לבין לשכות המפלגה.

בעוד ב'עוצמה יהודית' מיהרו להכתיר את המהלך כמענה עבור הציבור החרדי, ובן גביר טען כי מדובר ב"איש עשייה שמכיר את הצרכים" אשר ישמש "נציג לציבור החרדי", ברחוב החרדי מביטים על הניסיון בביקורת גלויה כהתערבות פוליטית זרה שנועדה לכרסם בקולות הציבור הירא לדבר ה'.

מעבר לעצם ההתמודדות ברשימה שאינה נמנית על המפלגות החרדיות הכפופות לגדולי ישראל, המהלך מעורר תמיהה בחסידות חב"ד. כפי שפרסמנו ב'בבלי', רק לאחרונה פרסם בית דין רבני חב"ד בארץ הקודש – הסמכות העליונה של החסידות – גילוי דעת חריף ונחרץ שנועד לבלום עסקנים המנסים לעשות רווח פוליטי על גב הקהילה.

רבני בית הדין הורו במפורש כי חל איסור על חסיד חב"ד לשמש כחבר כנסת באף מפלגה ללא אישור מפורש בכתב מבית הדין, והבהירו כי כל חסיד הפועל במפלגה זו או אחרת אינו מייצג את החסידות ואינו מוסמך להשתמש בשם הרבי או חב"ד.

בקרב עסקנים ומנהלי מוסדות מעריכים כי סיכויי המהלך להביא סחף ממשי נמוכים, בעיקר לנוכח העובדה כי התמודדות מסוג זה מתבצעת תוך התעלמות מקריאתם הברורה של הרבנים, המגדירה גבולות ברורים נגד מעורבות ממין זה בכנסת.