למרות שבמשך שנים ראש הממשלה נתניהו התנגד לחוק, שהוצע על ידי השר לשעבר ליברמן, הערב הוא תמך בחוק של סיעת עוצמה יהודית, שעבר כעת בקריאה שניה ושלישית, לקול קריאות המחאה של חלקים באופוזיציה (חדשות, פוליטי)
הוועדה לביטחון לאומי בראשות חה"כ צביקה פוגל אישרה את הצעת חוק עונש מוות למחבלים לקריאה שנייה ושלישית | עם אישור ההצעה בוועדה, היא תועבר כעת לשולחן הכנסת לאישור סופי, שלאחריו יכנס החוק לספר החוקים של מדינת ישראל (כנסת)
המלחמה בין השר בן גביר לבין היועצת המשפטית לממשלה אינה פוסקת, והערב עולה השר בן גביר להתקפה נגד בהרב מיארה אותה הוא מכנה "עבריינית" | לדבריו, "לפני כמה חודשים שלחו אלי מסר של מאפיה מהלשכה שלה, אמרו אם אתה לא תמנה אחת מהחוקרות אנחנו נפטר אותך" (פוליטי)
השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ויו"ר הוועדה לביטחון לאומי ח"כ צביקה פוגל מקדמים חקיקה שתביא לשינוי דרמטי באכיפה נגד הרעש מהמסגדים, ותכלול איסור כברירת מחדל, היתר פרטני, אכיפה מחמירה וקנסות כבדים | כיצד יצביעו חברי הכנסת החרדים? (פוליטי)
כמדי שנה, אלפי מתפללים הגיעו גם השנה לפקוד את מערת המכפלה - לרגל שבת חיי שרה, בה מתואר בפרשה קניית המערה על ידי אברהם אבינו | סיקור מיוחד מהאווירה העילאית ומהפאנל המיוחד של מאות אורחים עם השר בן גביר (חדשות בארץ)
השר בן גביר ומפלגתו יצאו ביוזמה חדשה, והגישו הצעת חוק שתמנה תובע מיוחד שתפקידו יהיה לחקור בכירים בישראל | "נועדה להקים מנגנון עצמאי למינוי תובע מיוחד, שיוסמך לחקור חשדות לעבירות פליליות שבוצעו בידי פקידים וקצינים בכירים" (פוליטי)
ח"כ יצחק קרויזר ממפלגתו של בן גביר - מקדם את שינוי שמו ותפקידו של רב הכותל והמקומות הקדושים, לאחר שהאחרון שלח לו מכתב מחאה על עלייתו להר הבית | "ההגדרה הרשמית של התפקיד הרוחני, צריכה להתעדכן בהתאם לרוח התקופה" (כנסת)
בוועדה לביטחון לאומי נערך בשעה זו דיון סוער, בנוגע לחקיקת החוק לעונש מוות למחבלים | למרות התנגדות ראש הממשלה לעסוק בחוק בעת שדנים על עסקת טראמפ, בן גביר הבהיר בוועדה כי הוא חושב אחרת | סיקור מהדיון (חדשות, פוליטי)
בסביבת ראש הממשלה מעוניינים להשאיר בידי הליכוד את משרדי הממשלה, שהתפנו אחרי התפטרות השרים מעוצמה יהודית, מתוך תקווה שבן גביר ישוב לממשלה | השרים אמסלם, דיכטר וזוהר מובילים את בורסת השמות לקבל את תיקי עוצמה יהודית (פוליטי)