לאחר שבדגל התורה ניתנה לגיטימציה להחלפת חברי כנסת מכהנים, מתברר כי גם באגודת ישראל שוקלים לבצע שינויים בקרב הנציגים הוותיקים. מספר שמות בכירים עומדים בסימן שאלה, ובחסידויות השונות כבר בוחנים מועמדים חלופיים.

בחסידות בעלזא מתנהל דיון בשאלה האם להחליף את חבר הכנסת הוותיק ישראל אייכלר, המכהן לסירוגין משנת תשס"ג ומשמש כיום כסגן שר התקשורת. המועמד שעולה להחליפו הוא אליקים שטארק, מבכירי החסידות הצעירים, שכוכבו עלה בשנים האחרונות והוא נחשב לאהוד ביותר על בנו יחידו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח.

שטארק מכהן כיום כיו"ר ועד הפועל של החסידות, ובבחירות המקומיות האחרונות ניהל למעשה את כל המערך הפוליטי וצבר ניסיון רב בתחום. בחסידות ממתינים כעת לראות את התפתחות מצבו הבריאותי של האדמו"ר, שאושפז הבוקר בבית החולים הדסה עין כרם.

בחסידות גור חלים שינויים נרחבים, שהחלו בהדחתו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט מניהול המשא ומתן של החסידות והחלפתו בישראל דרנגר, המייצג את החסידות גם בועדת השמונה של אגודת ישראל.

וינטר ולייטנר נפגשו במלון בירושלים בבלי | 05.09.26 1

נוסף על כך, גם האיש החזק בחסידות גור, מוטי בבצ'יק, עומד בפני הדחה אפשרית מתפקידיו כמזכ"ל התנועה וכעוזרו הצמוד של חבר הכנסת יצחק גולדקנופף.

בחסידות ויז'ניץ, הנציג יעקב טסלר, שכיהן כסגן שר התרבות וחבר כנסת, טרם קיבל עד כה אור ירוק מהאדמו"ר שליט"א להמשך כהונתו. בחסידות כבר החלו לבחון מועמדים חדשים, ביניהם העסקנים שיקי מנדל, יוסף שמעון שכטר ושמות נוספים.

יצוין כי ביממות הקרובות צפויות אגודת ישראל ודגל התורה לחתום על הליכה משותפת בבחירות הקרובות. נכון לעכשיו, הרשימה המסתמנת היא: דגל תקבל את המקומות 1, 3, 5, 7, 9, 10, ואת השאר יקבלו אגודת ישראל.