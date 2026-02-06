בזמן שעם ישראל יזעק בבתי הכנסיות והמדרשות 'מי יחיה ומי ימות', חברי הכנסת יזעקו גם על עתידם הפוליטי | בגזרה החסידית של יהדות התורה, נדמה שהכל שקט, אך מאחורי הקלעים מתחוללות דרמות בנוגע לרשימה שתוגש בבחירות הקרובות | 'בבלי' עושה קצת סדר בגזרה החסידית-פוליטית (חסידים, אנ"ש)
ברוך דיין האמת: לפני שעה קלה הלכה לעולמה האשה החשובה מרת ביילא ברטלר ע"ה, לאחר שעברה אירוע מוחי בתחילת השבוע | המנוחה הייתה בתו של הרה"ח ר' משה שוימר ז"ל וחמותו של ח"כ יעקב טסלר | נודעה כאשת חסד באנטוורפן ובירושלים | הותירה אחריה דור ישרים מבורך (דיין האמת)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
במסיבת חומש לתלמידי 'תלמוד תורה' צמח צדיק ויז'ניץ באשדוד, נצפה סגן השר יעקב טסלר, יושב ומאזין בהנאה ביציע של ההורים וזקני הילדים | במהלך המעמד קיבלו ילדי החמד סט חמשה חומשי תורה, וההורים פצחו במחול נלהב עמהם - תפארת בנים אבותם (חרדים)
סגן השר יעקב טסלר הגיש הבוקר מכתב התפטרות מהכנסת ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה במסגרת החוק הנורווגי. במקומו צפוי לשוב לכהן כחבר כנסת אליהו ברוכי מ'דגל התורה' | המהלך מרחיק את אייכלר ממשרד השיכון | הפרטים (פוליטי, חרדים)
סגן השר יעקב טסלר השתתף כנציג הממשלה בטקס יום הזכרון לחללי מערכות ישראל בבית העלמין הצבאי בעפולה | בדברים שנשא הזכיר את 319 החללים שנוספו השנה ואת 12 בני עפולה שנפלו במלחמה האחרונה, וקרא לאחדות העם | הדברים המלאים (חרדים)
בשבוע האחרון ניסו להוביל בגור החלטה במועצת גדולי התורה, כי במידה וחוק הגיוס לא יעבור עד העברת התקציב, המועצת תתמוך בעזיבת הממשלה | לאחר הצגת הדברים, רוב חברי המועצת טענו כי לא נכון להציב כעת אולטימטום לנתניהו, לאחר מכן יצא מכתב השר גולדקנופף וח״כים נוספים בעד האיום בהפלת הממשלה (פוליטי, חרדים)
חברי אגודת ישראל, שר השיכון והבינוי יצחק גולדקנופף, ח"כ יעקב טסלר וח"כ משה שמעון רוט שלחו הערב (חמישי) מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בנושא הסדרת מעמד בני הישיבות | הם הודיעו במכתבם כי בהתאם להוראת רבותיהם הם יצביעו נגד התקציב כל עוד לא יוסדר מעמדם של בני הישיבות (פוליטי)