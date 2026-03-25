משרד התקשורת הודיע כי חברות הסלולר לא יגבו תשלום נוסף על חריגה מהחבילה בגין שיחות לקווי למידה מרחוק. המהלך, שקודם על ידי ח"כ ישראל אייכלר, נועד להקל על משפחות ברוכות ילדים המשתמשות במערכות התוכן הלימודיות בשעת החירום (חרדים)
לפני זמן קצר מונה ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת, והתפטר מתפקידו כחבר כנסת, כדי לאפשר את כניסתו של חבר הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס חזרה לכנסת, בנאומו התייחס אייכלר למקרה המזעזע היום בשכונת רוממה | צפו (חדשות, פוליטי)
יומיים לפני ההודעה הדרמטית על הדיל שנפתר בין ראש הממשלה נתניהו ובין חבר הכנסת ישראל אייכלר, חתמו הדיינים הבוררים בדיון הסוער שבין דגל התורה ואגודת ישראל על הסכם הרוטציה ושיבוץ הנציגים בכנסת - כי על אייכלר להתפטר לאלתר מתפקידו בכנסת | אנו חושפים לראשונה קטעים מפסק הדין (אקטואליה)
בזמן שהנציגים החרדים הבהירו כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שלא יעבור חוק גיוס, ראש הממשלה נתניהו הצליח לפרק את ההתנגדות הצפויה בתוך אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל אייכלר יחזור לקואליציה ויכנס לתפקיד סגן שר מנתניהו, מי שצפוי לחזור לכנסת בעקבות כך, הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פוליטי, חרדים)
ביום ראשון הקרוב יתכנסו מרנן ורבנן האדמו"רים חברי המועצת במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לדון בעתיד עולם התורה • ל'בבלי' נודע כי הכינוס תוכנן כבר להיות לפני חנוכה אך נדחה בשל אילוצים חיצוניים • האם תינתן ההוראה להתנגד לחוק ביסמוט? (פוליטי, חרדים)
במליאת הכנסת אושרה לפני זמן קצר בקריאה ראשונה, הצעת החוק של חבר הכנסת אייכלר, לפיה גוף ציבורי אשר שולח מסר אלקטרוני - יחויב לשלוח אותו גם כמסר קולי מוקלט לטלפון נייד שאינו מקבל מסרונים - כמו כל הניידים הכשרים (חדשות חוקה, חרדים)
בדגל התורה עולים למתקפה חריפה על חבריהם באגודת ישראל, וטוענים להפרה קשה של ההסכמים, לאחר הפרישה של המפלגה מהקואליציה | במפלגה דורשים כי ח"כ אייכלר יעזוב את הכנסת, ויפנה את מקומו לטובת ח"כ פינדרוס, כפי שנקבע בהסכמים (פוליטי)
ח"כ ישראל אייכלר נבחר היום לחבר הוועדה למינוי דיינים | ח״כ מאיר פרוש בירך והוסיף: "אנחנו מחויבים לבחירתם של דיינים ראויים לעם ישראל, בהתאם להכוונת גדולי התורה״ | מאחורי הקלעים התרחשה דרמה עם 'דגל התורה' (חרדים, פוליטי)
פרסום ראשון: חבר הכנסת פינדרוס צפוי לחזור שוב לכנסת? במכתב שהוציא ח"כ גפני, לאגודת ישראל, הוא ביקש מהם למלא את ההסכם בין המפלגות והוא דורש שחבר הכנסת אייכלר יתפטר מהכנסת לטובת הכנסת נציג דגל התורה (חדשות חרדים)
עוד יום חלף ונוסח חוק הגיוס טרם הוגש לנציגי הסיעות החרדיות, זאת למרות ההתחייבות של נתניהו לדרעי וגפני | הערכה: אדלשטיין מורח את הזמן במכוון | המשמעות: לא ניתן לאשר את חוק הגיוס עד תום כנס הקיץ | החרדים לא יכולים לאיים בפיזור הכנסת, כך שנתניהו השיג את היעד: דחיית המשבר לחורף | בינתיים: עשרות אלפי צווי גיוס יישלחו בחודש הקרוב והצבא יפתח במבצע אכיפה נגד הצעירים החרדים | מינוי אייכלר לשר השיכון הוקפא (חרדים)
בסיעות החרדיות מתכוונים להחרים היום את ההצבעות היום בכנסת ולא לההצביע עם הקואליציה, גורם חרדי בכיר המעורב בחוק הגיוס, טוען כי בסביבת נתניהו מנסים למרוח זמן ועל אדלשטיין הוא טוען - כי הוא חזר בו מההסכמות שהגיע עם החרדים לפני פרוץ המתקפה (חדשות חרדים)
למרות צהלות השמחה מצד חסידות בעלזא על אישור המינוי למשרד השיכון, מצד ראש הממשלה נתניהו, לכתבנו נודע, כי חברי הכנסת החרדים - ש"ס ודגל התורה צפויים להיעדר מההצבעה על המינוי ובכך החלום של בעלזא וח"כ אייכלר - צפוי להיגנז עד להודעה חדשה - אם בכלל | כל הפרטים בפרסום ראשון (חרדים)
בקואליציה ובסביבת ראש הממשלה גובר הלחץ להגיש חוק גיוס בימים הקרובים כדי למלא את ההתחייבות לנציגי המפלגות החרדיות ולהימנע ממשבר קיומי על הממשלה | אם יוצג נוסח לחוק תהיה התנגדות חרדית - אך לא צפויות להיות דרמות שיאיימו על הממשלה (פוליטי, חרדים)
רה"מ נתניהו החליט לפני זמן קצר, למנות את אייכלר לשר השיכון | במידה וגולדקנופף ירצה לחזור לממשלה הוא יקבל את התיק בחזרה | ההצבעה על מינוי אייכלר, צפויה להתקיים רק ביום רביעי הבא, לאחר חזרת נתניהו מביקורו בארה"ב (פוליטי)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
לאחר התפטרותו של גולדקנופף מתפקידו כשר השיכון, במהלך הימים האחרונים החלו עימותים פנימיים בתוך סיעת 'אגודת ישראל', בשאלה מי יקבל את השליטה בתיק הפופולרי | לכתבנו נודע כי השר פרוש פועל להביא למינוי של ח"כ אייכלר לתפקיד שר השיכון, בסביבת הסיעה המרכזית טוענים, כי הסיפור התחיל כאשר פרוש ניסה למנות את עצמו | הפרטים המלאים (פוליטי)
ב'דגל התורה' זועמים מאז התפטרותו של ח"כ גולדקנופף מתפקיד שר השיכון והוצאתו של ח"כ ברוכי מהכנסת, על חוסר השוויון שנוצר, במפלגה דורשים לקבל את תיק השיכון חזרה לידי המפלגה ולמנות את אייכלר, אך בחסידות גור נאחזים בכוח בכסא ומציעים פתרונות חליפיים שלא בטוח שיתקבלו | חשיפה (חדשות חרדים)