משרד התקשורת: לא ייגבה תשלום על חריגות בקווי למידה מרחוק

סגן שר התקשורת החדש ישראל אייכלר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

בשיאו של המתח הביטחוני, כאשר תלמידים רבים נאלצים להישאר בבתים ולהתחבר למערכות הלימוד הטלפוניות, הוסר היום (רביעי) נטל כלכלי כבד מעל משפחות רבות. משרד התקשורת הודיע על מתווה מיוחד מול חברות הסלולר, לפיו לא ייגבה תשלום על חריגות הנובעות משימוש בקווי למידה מרחוק.

המהלך יצא לפועל בעקבות פנייתו הדחופה של סגן שר התקשורת, ח"כ ישראל אייכלר, שדרש למצוא פתרון מיידי למצוקת המשפחות הנדרשות לשעות לימוד רבות דרך הטלפון. כידוע, בימים האחרונים נאלצו מוסדות חינוך רבים לעבור ללמידה מרחוק בהתאם להנחיות פיקוד העורף, מה שהעלה חשש כבד מחשבונות סלולר מנופחים. חברות הסלולר המובילות – סלקום, פרטנר, פלאפון, הוט מובייל ורמי לוי – נעתרו לבקשה ויספקו מענה מותאם ללומדים. על פי ההסדר, משפחות שילדיהן משתמשים בקווי למידה מרחוק לא יחויבו בתשלום נוסף עבור חריגות בנפח הגלישה או בזמן השיחות. המהלך התאפשר משפטית וכלכלית בזכות ביטול דמי הקישוריות (תעריף הקש"ג) ביוני 2025, מה שחוסך לחברות את העלויות התפעוליות ומאפשר להן לבוא לקראת המשתמשים. כך נמסר ממשרד התקשורת, שהבהיר כי השינוי במבנה התעריפים יצר מרחב תמרון לחברות להעניק הקלה זו ללא עלות משמעותית.

סגן השר אייכלר הודה לשר התקשורת שלמה קרעי על ההתגייסות המהירה והיעילה למען עולם התורה ומוסדות החינוך. "זו הקלה משמעותית למשפחות רבות שנמצאות במצוקה כלכלית ממילא", ציין אייכלר, "ואנחנו נמשיך לפעול למען הציבור החרדי בכל הזדמנות".

במשרד התקשורת הבהירו כי במידה והפתרון הנוכחי לא יספק את המענה הנדרש, יישקלו צעדים רגולטוריים נוספים כדי להבטיח שירות הוגן גם בשעת חירום. יצוין כי ההקלה תחול באופן מיידי ותמשיך כל עוד נמשכת מתכונת הלמידה מרחוק.

המתווה מצטרף להחלטות נוספות שהתקבלו בימים האחרונים להקלה על משפחות בתקופת המלחמה, ביניהן החלטת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעניק ימי מחלה להורים לילדים מתחת לגיל 12 במקומות שבהם אין לימודים פרונטליים.