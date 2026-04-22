פרויקט 'אלגריבה' יחד עם הצלם המוכשר עזרא טרבלסי מושיב לשלחן ליל סדר אותנטי, מושקע ומיוחד במינו את שר התקשורת חה"כ ד"ר שלמה קרעי יחד עם אביו ראש מוסדות 'אהל משה' בנתיבות והגאון רבי לירן ישי מרא דאתרא הרצליה פיתוח בשני סרטונים תיעודיים חוויתיים של סדר הקידוש ומחרוזת שירים מתוך ליל הסדר | מיוחד
משרד התקשורת הודיע כי חברות הסלולר לא יגבו תשלום נוסף על חריגה מהחבילה בגין שיחות לקווי למידה מרחוק. המהלך, שקודם על ידי ח"כ ישראל אייכלר, נועד להקל על משפחות ברוכות ילדים המשתמשות במערכות התוכן הלימודיות בשעת החירום (חרדים)
אחרי ששופטי בג"ץ פרסמו היום את הפסיקה בה כתבו, כי היועמ"שית תמשיך בתפקידה ולממשלה לא הייתה סמכות לפטר אותה, השר לוין קורא לא לכבד את הפסיקה: ״הממשלה חייבת לדחות את ההתערבות הבלתי חוקית בסמכותה״ (חדשות)
המאבק על הוועדה שתדון בחוקי התקשורת של השר קרעי מתרחב, וכעת ראש הממשלה נתניהו נדרש להכריע בסוגיה שמסעירה את הליכוד | רק בשבוע שעבר החכ"ים החרדים תמכו בחוק של קרעי, שעבר בקריאה הטרומית במליאת הכנסת (כנסת, פוליטי)
יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)
מפלגת הליכוד סוערת לאחר שכמה מחברי המפלגה הודיעו כי הם תומכים בעצרת הענק החרדית המתוכננת לסוף השבוע, בעוד אחרים תוקפים את התמיכה | כעת המתיחות עוברת לפסים אישיים בין השר קרעי לבין השר שיקלי שכינה את האחרון "עבד של ערוצי התעמולה בלי עמוד שדרה" (פוליטי)