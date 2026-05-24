ועדת הכלכלה אישרה: מידע שלילי יימחק אחרי שנה

ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ דוד ביטן, אישרה היום (ראשון) לקריאה שנייה ושלישית מהלך חברתי משמעותי שצפוי להקל על אלפי אזרחים: מידע שלילי במערכת נתוני האשראי - כגון צ'ק שחזר או הוראת קבע שלא כובדה - יימחק מעתה לאחר שנה אחת בלבד, במקום שלוש שנים כפי שנהוג כיום.

המהלך מהווה חלק ממערך רחב של צעדים שמקדמת הוועדה להורדת יוקר המחיה ולהגברת התחרות בשוק הפיננסי. במקביל אושרה גם הקמת מאגר נתוני אשראי חדש לעסקים קטנים ובינוניים, שצפוי לחסוך כ-1.5 מיליארד שקלים בשנה.

"למנוע דחיקה לשוק האפור"

במהלך הדיון בוועדה, ביקש היו"ר ביטן לברר כמה זמן נדרש לאזרח כדי לתקן "כתם" של צ'ק שחזר או הוראת קבע שלא כובדה. הממונה על נתוני אשראי בבנק ישראל, אייל חדד, הסביר כי למרות שישנה התאוששות בדירוג תוך זמן קצר, המידע השלילי נשמר במערכת למשך שלוש שנים מלאות על פי התקנות הקיימות.

בתגובה לכך דרשו היו"ר ביטן וח"כ רון כץ לתקן את המצב באופן מיידי, כך שהמידע ישמר לשנה אחת בלבד. "ברגע שמישהו נדחה על ידי המערכת הבנקאית הרגילה, הוא הולך לשוק האפור ומשלם ריביות רצחניות של 3% ו-4% בחודש", הבהיר ביטן. "אני רוצה למנוע את זה ולתת לאנשים אפשרות להשתקם מהר".