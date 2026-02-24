בנק ישראל הותיר היום את הריבית במשק ללא שינוי, על שיעור של 4%, זאת אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר | שר האוצר תקף: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד" (כלכלה)
במסגרת הצעת החוק עליה דנו היום בוועדת הכספים, יוטל מס בשיעור של 15% על רווחים חריגים לתקופה של 5 שנים.
במהלך הדיון הציג משרד האוצר נתונים המראים על זינוק של פי 4 ברווחי הבנקים בשל
הריבית הגבוהה | כל הפרטים (חדשות כלכלה)
בנק ישראל החליט על הורדת הריבית ב-0.25%, ובכך הריבית תעמוד על 4% | מדובר בהורדה השנייה ברציפות | ההחלטה התקבלה בניגוד לציפיות רוב כלכלני הבנקים ובתי ההשקעות | לפני כחודש וחצי הודיע בנק ישראל על הורדת ריבית ראשונה במשק אחרי כמעט שנתיים - מרמה של 4.5% לרמה של 4.25% (כלכלה)
בית המשפט קבע: זייפן סדרתי שייצר מאות שטרות של 50, 100 ו-200 שקל, יחויב בפיצוי משמעותי בגין שימוש לא חוקי בעיטורי השטרות המוגנים | השופטת: המעשים פגעו באמון הציבור ובמאמץ מקצועי שהושקע בעיצוב המטבע (כלכלה, משפט)
בהתאם לכל התחזיות, הוועדה המוניטארית של בנק ישראל החליטה להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4.5% ל-4.25% | זאת למעשה הורדה ראשונה של הריבית מאז ינואר 2024 | השינוי ייכנס לתוקף ביום חמישי ויוביל איתו להקלה מסוימת לנוטלי המשכנתאות וגם יסייע להאצת התחזקות המשק (כלכלה, בארץ)