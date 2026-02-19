יו"ר ועדת הכלכלה דוד ביטן, קיים היום דיון בנושא ביטוחי הרכב והתייחס למחירים היקרים: "נחה דעתי שתעריפי ביטוחי הרכב צריכים לרדת – קורא לרשות שוק ההון להאיץ את סיום הבדיקה – המחיר עולה מהר ויורד לאט ורווחי חברות הביטוח הרקיעו שחקים", אמר (חדשות כלכלה)
במהלך דיון שעסק בכמות הבלתי-נתפסת של תווי הנכים שיש בארץ, היו"ר ביקש לבדוק כמה מתוכם מזויפים וכמה אמיתיים וכן דרש לבטל את שני התווים המגיעים לנכה: "מספיק אחד, ורק במקרים חריגים יינתנו שניים" (חדשות בארץ)
בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת התגלה: מחירי התחבורה הציבורית בביתר עילית התייקרו משמעותית בגלל ריבוי הנסיעות והשירות הטוב בעיר | ח"כ פרוש: "אין דוגמה נוספת לעליית מחירים כה חדה למוצר צריכה בסיסי" | רה"ע רובינשטיין: "משרד התחבורה צריך להחליט אם הוא מעודד שימוש בתח"צ, או לא" | היו"ר, ח"כ דוד ביטן: "לא נותנים קנס לילד קטן רק כי הוא נוסע בתח"צ". הוא קרא למשרד התחבורה ומשרד האוצר לפתור את הבעיה, וקבע דיון מעקב (חרדים)
על רקע המלחמה, כל העולם מתמודד עם עליות מחירים משמעותיות, אך ישראל שהייתה יקרה עוד קודם לכן - סובלת יותר. בשל כך החליט יו"ר ועדת הכספים גפני, להקים בין ועדות הכספים והכלכלה צוות משותף להתמודדות עם יוקר המחייה ועליות המחירים (חדשות)
יוקר המחייה בישראל ומחיר המזון המופרזים הגיעו היום לדיון בוועדת הכלכלה, לאחר דיון ממושך הוחלט שלא לאשר את המשך הקפאת המיזוגים בענף המזון – היו"ר ביטן: במשך שנה וחצי לא נעשה שום דבר לרסן את עליית מחירי המזון (חדשות כלכלה)