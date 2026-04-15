היועמ"שית: רפורמת קרעי לוועדת הכלכלה

בעקבות סדרת אירועים חריגים בוועדת התקשורת, ובהם עזיבת שלושת היועצים המשפטיים במחאה והתפרצות חריפה של יו"ר הוועדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, הוציאה היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, חוות דעת משפטית המורה על העברת הדיון ברפורמת השידורים של שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי לוועדה המוסמכת לעניין - ועדת הכלכלה.

על פי חוות הדעת, נמצאו פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שהתנהל בוועדת התקשורת, והיועצת המשפטית קבעה כי הנושא צריך להידון בוועדה בעלת הסמכות המתאימה. כזכור, הצעת חוק התקשורת (שידורים) עוררה מחלוקות עזות בשבועות האחרונים, כאשר גורמים שונים טענו כי מדובר ברפורמה רחבת היקף הדורשת בחינה מעמיקה.

האירוע החריג בוועדה

ההחלטה מגיעה לאחר שהתרחש אירוע חסר תקדים בוועדת התקשורת, כאשר שלושת היועצים המשפטיים עזבו את הדיון במחאה בעקבות התנהלות יו"ר הוועדה. דיסטל תקפה בחריפות את הייעוץ המשפטי בטענה שהוא מעכב את עבודת הוועדה משיקולי אגו אישיים, ואמרה: "האגו שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל".

בדברים חריפים במיוחד, פתחה יו"ר הוועדה במתקפה: "מה שקורה היום עם הייעוץ המשפטי של הכנסת מדליק לי נורות אדומות. עד היום, הייעוץ המשפטי של הכנסת נהנה מאמון מכל צידי המפה הפוליטית. אל תזלזלו באמון הזה". היא המשיכה והאשימה את היועצים: "אני אשקף את כל הפעמים שבהן, ללא שיקולים הגיוניים, ללא שיקולים מהותיים, עם שיקולים של אגו בלבד – מהרגע שנעלבתם שלא קיבלתי את הנוסח שלכם, אתם מעכבים את הוועדה".