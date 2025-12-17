מחזה מביש התקיים היום במליאת הכנסת: חברת הכנסת דיסטל אטבריאן, הגישה הצעת חוק ל"שמירת הזהות היהודית", במליאה התחוללה מהומה בין חברי הקואליציה לאופוזיציה, לאחר שהחוק אושר והשיא היה כאשר חברת כנסת מ'יש עתיד', קרעה את דפי הצעת החוק - סיטואציה שגרמה לסערה | הפרטים (בארץ)
נאום נרגש השמיעה במליאה חברת הכנסת מהליכוד גלית דיסטל אטבריאן בהגנה על לומדי התורה. היא הקדישה את דבריה לתלמיד חכם: "אני יודעת שאתה מקדיש מבוקר עד לילה את נפשך ונשמתך, לא למען עצמך אלא למען עם ישראל, ועושה את זה כשאתה חוטף יום-יום עגבניות לפרצוף ושנאה יוקדת. תישאר כמו שאתה, כל כך הרבה תומכים בך" (בכנסת)