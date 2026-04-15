דיסטל מתריסה נגד היועמ"שית: הדיונים ימשיכו כמתוכנן

שר התקשורת שלמה קרעי

בהתפתחות דרמטית בסכסוך המתגבר סביב רפורמת השידורים, הודיעה היום (רביעי) חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן, יו"ר ועדת התקשורת, כי אין בכוונתה לכבד את חוות דעתה של היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, והדיונים בוועדה ימשיכו כפי שתכננה מלכתחילה.

ההחלטה מהווה התרסה חסרת תקדים כלפי הייעוץ המשפטי של הכנסת, והיא מסכנת את כל מהלך החקיקה בפסילה אפשרית בבג"ץ. כזכור, עו"ד אפיק קבעה בחוות דעת משפטית כי יש להעביר את הדיון ברפורמת השידורים של שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי לוועדת הכלכלה, שהיא הוועדה המוסמכת לעניין, לאחר שנמצאו פגמים משמעותיים בהליך החקיקה. רקע: סערה בוועדת התקשורת ההתפתחות האחרונה מגיעה על רקע אירוע חריג שהתרחש בוועדה, כאשר שלושת היועצים המשפטיים עזבו את הדיון במחאה לאחר שדיסטל תקפה אותם בחריפות. יו"ר הוועדה האשימה את הייעוץ המשפטי בכך שהוא מעכב את עבודת הוועדה משיקולי אגו אישיים, ואמרה בדברים חריפים: "האגו שלכם יותר חשוב מאזרחי ישראל". בהתפרצותה, הוסיפה דיסטל והאשימה את היועצים המשפטיים בהתנהלות מוטעית: "מה שקורה היום עם הייעוץ המשפטי של הכנסת מדליק לי נורות אדומות. עד היום, הייעוץ המשפטי של הכנסת נהנה מאמון מכל צידי המפה הפוליטית. אל תזלזלו באמון הזה". גם חברי כנסת מהאופוזיציה עזבו את הדיון בעקבות האירוע.

העיתונות הישראלית ( צילום: יונתן זינדל / פלאש 90 )

קרעי דורש הדחה מיידית

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי פרסם תגובה חריפה במיוחד למכתבה של היועצת המשפטית, ודרש הדחה מיידית שלה. "הזדעזעתי לקרוא את מכתבה של שגית אפיק, בו היא מודה באשמה כי היא זו שהורתה ליועצים המשפטיים של הוועדה לצאת החוצה בהפגנתיות ולפגוע בריבונות הכנסת", כתב השר בהודעתו.

קרעי המשיך ותקף את אפיק בטענה שהיא הפכה את הייעוץ המשפטי לכלי פוליטי: "לצערי, נוכחתי לגלות בחודשים האחרונים כי שגית אפיק הפכה את הייעוץ המשפטי של הכנסת לזרוע הארוכה של מיארה וסומפולינסקי במטרה לסכל חקיקה שלא מוצאת חן בעיניהן". השר הוסיף כי "המעילה החמורה הזו בתפקידה לא מאפשרת פעולה אחרת מלבד הדחה מיידית של היועצת המשפטית של הכנסת על ידי יושב ראש הכנסת".

סיכון משפטי לחקיקה

גורמים משפטיים מעריכים כי המשך הדיונים בוועדת התקשורת בניגוד לחוות דעת היועצת המשפטית עלול להוביל לפסילת החקיקה כולה בבג"ץ, במידה ותאושר. מדובר בפגם דיוני משמעותי שעלול לשמש עילה לעתירה נגד החוק, במיוחד לאור העובדה שהייעוץ המשפטי קבע במפורש כי הוועדה אינה מוסמכת לדון בנושא.

יצוין כי חוות הדעת של עו"ד אפיק התבססה על ממצאים לפיהם נמצאו פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שהתנהל בוועדת התקשורת. הצעת חוק התקשורת (שידורים) עוררה מחלוקות עזות בשבועות האחרונים, כאשר גורמים שונים טענו כי מדובר ברפורמה רחבת היקף הדורשת בחינה מעמיקה בוועדה המתאימה.