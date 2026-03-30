ברוב של 62 מול 55: מליאת הכנסת אישרה את תקציב המדינה לשנת 2026 • למרות האיומים וקשיי הייעוץ המשפטי: תוספות של מאות מיליוני שקלים לרשתות החינוך החרדיות • הדרמה הלילית: האופוזיציה הצביעה בטעות בעד התקציבים לחרדים • כל הפרטים והמספרים
יו"ר האופוזיציה לפיד תקף הערב את החלטתו של יו"ר הכנסת אוחנה לא להזמין את נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית לישיבה חגיגית במליאת הכנסת לכבוד ביקורו של ראש ממשלת הודו, והכריז כי האופוזיציה לא תופיע לדיון כזה | "אם הקואליציה תחרים את נשיא בית המשפט העליון בישיבה המיוחדת עם ראש ממשלת הודו - לא נוכל להגיע" הצהיר (פוליטי)
מליאת הכנסת אישרה את פיצול חוק ההסדרים לדיונים בוועדות הכנסת, לקראת הכנתם לקריאה השנייה והשלישית | 60 חברי כנסת תמכו באישור ההחלטה, אל מול 56 מתנגדים | יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע מוקדם יותר הערב כי "למרות חילוקי הדעות, ש"ס ודגל התורה יצביעו בעד" (בארץ)
הכנסת חגגה היום יום הולדת 77 ונערך כינוס חגיגי, אליו לא הוזמן כפי הנהוג נשיא בית המשפט העליון, האופוזיציה החרימה את הדיונים ולפיד הגיע לנאום ותקף: "אתם מייצגים רק חצי מדינה", יו"ר הכנסת אוחנה אמר: "הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסתה, מי שמכבד יכובד" | ראש הממשלה אמר: "הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
בסיום ההצבעות בכנסת התברר כי ההצעה לחוק התקציב 2026 עברה בקריאה ראשונה | קודם להצבעה הבהירו בדגל התורה כי הם לא התחייבו להצביע בעד התקציב גם בקריאה שנייה ושלישית | אגודת ישראל התנגדה: "לא הוסדר חוקית מעמדם של לומדי התורה" (בארץ)
הכנסת קיימה דיון דחוף בנוגע למקרי ההברחות מהגבול המזרחי וההתמודדות של מערכת הביטחון עם איום הרחפנים בגבולות | "הגבול המזרחי הוא אחד האתגרים הכי גדולים למדינה כשאנו עדים לניסיונות איראניים להבריח דרכו כמויות עצומות של נשק" (כנסת)
יועמ"שית הכנסת מאשרת לקדם את רפורמת התקשורת של קרעי, למרות שבהרב מיארה עדיין לא אשרה אותה | במקביל הודיעו בייעוץ המשפטי של המשכן, כי ישנה חובה לקיים את הדיונים בוועדת הכלכלה ולא להקים מסגרת חדשה לדיונים (כנסת)
בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, התייחס השר לביטחון לאומי איתמר בן דביר לדיווחים על כך שמחבלים התעללו בחטופים בעקבות התבטאויותיו. הוא אמר שמדובר ב"פייק" וב"אימוץ הנרטיב של חמאס" על ידי התקשורת. הביע גאווה בשינויים שביצע בבתי הכלא (חדשות, בארץ)
לאורך חמישים השנים האחרונות, ביקורי נשיאי ארצות הברית בישראל לא היו רק אירועים חגיגיים – הם היו מראה חיה למערכת היחסים המשתנה בין ירושלים לוושינגטון | מהתמיכה האסטרטגית והקרה של ניקסון ועד האישית לוחצת וסוערת של טראמפ ונתניהו, כל ביקור נשא עמו פרק חדש בסיפור היחסים המיוחדים בין שתי המדינות (מגזין בבלי)
יו"ר הכנסת אוחנה נאם היום (שני) בישיבה מיוחדת במליאה לכבוד נשיא ארה"ב: "אנו ניצבים בפני ההיסטוריה ברגע נשגב שייחקק לדורות. זהו יום מאוד מרגש לאזרחי ישראל, יום שכולנו ייחלנו לו. תודה לך, הנשיא טראמפ. גם בעוד אלפי שנים העם היהודי יזכור אותך" (מדיני)