בעקבות פיזור הכנסת: גנץ דורש מיו"ר הכנסת לעצור את החקיקה

על רקע אישור הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית היום (רביעי), חבר הכנסת בני גנץ פנה במכתב רשמי ליושב ראש הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, בדרישה להקפיא את כל הליכי החקיקה הנחשבים לשנויים במחלוקת ציבורית.

במכתבו, מנמק גנץ את דרישתו בכך שעצם העברת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית מהווה אמירה ברורה מצד הרשות המחוקקת. "משמעות הדבר היא כי הכנסת הביעה את עמדתה בדבר סיום כהונתה והליכה לבחירות", כותב גנץ. לדבריו, מצב פוליטי זה מחייב שינוי גישה מיידי בעבודת משכן הכנסת וועדותיה.

"בנסיבות אלו", מוסיף גנץ, "ראוי ונדרש כי הכנסת תימנע מקידום חקיקה שנויה במחלוקת, בעלת השלכות ציבוריות, חוקתיות, כלכליות וחברתיות רחבות, אשר אינה נהנית מהסכמה רחבה בציבור ובבית המחוקקים".

על הכוונת: גיוס, תקשורת ומערכת המשפט

גנץ אינו מסתפק באמירה כללית, אלא נוקב בשמותיהן של יוזמות החקיקה הספציפיות והנפיצות ביותר שעומדות כיום על הפרק, ודורש לעצור את קידומן באופן גורף. "יש לעצור את המשך קידומן של יוזמות חקיקה בהן חוק הגיוס, חוקי התקשורת, חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וכן חוקים נוספים המצויים בלב מחלוקת ציבורית עמוקה". חוקים אלו, כידוע, עמדו במוקד סערות פוליטיות וציבוריות משמעותיות בתקופה האחרונה.

בסיום מכתבו, פונה גנץ ישירות לאחריותו של ח"כ אוחנה כמי שעומד בראש הרשות המחוקקת: "מתוקף תפקידך כיושב-ראש הכנסת, עליך להורות על עצירת קידומן של הצעות חוק שנויות במחלוקת בעת הזו, ולהבטיח כי הכנסת תפעל באחריות, בריסון ותוך שמירה על אמון הציבור וההליך הדמוקרטי לקראת הבחירות הקרובות".

טרם התקבלה תגובתו של יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, לפנייה.