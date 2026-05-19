הליכוד משיק מבצע "הרוב קובע" • ח"כ עמית הלוי ינהל

תנועת הליכוד צפויה להשיק בימים הקרובים מבצע ארצי נרחב תחת הכותרת "הרוב קובע", שמטרתו להביא לזינוק משמעותי באחוזי ההצבעה בקרב תומכי הימין ותושבי הפריפריה. המהלך מגיע בתגובה לדיווחים על תוכנית של ארגוני שמאל להטיס ארצה ביום הבחירות אלפי אזרחים בעלי זכות בחירה המתגוררים מחוץ לישראל.

על פי הפרסומים, כפי שנחשף בערוץ 14, המטרה העומדת מאחורי יוזמת השמאל היא לחזק את גוש המרכז-שמאל באמצעות גיוס אקטיבי של מצביעים שאינם תושבי קבע בארץ. בליכוד החליטו שלא להשאיר את הזירה ללא תגובה, ושורת חברי כנסת מהמפלגה מובילים כעת את היוזמה הנגדית.

מערך מתנדבים והסעות ייעודי

הקמפיין החדש יתבסס על מספר עוגנים מרכזיים: הקמת רשת פעילים נרחבת בכל רחבי המדינה, הפעלת מערכת לוגיסטית לשינוע מצביעים לקלפיות ביום הבחירות, וחזית דיגיטלית שתכלול גיוס נרחב של פעילי רשת שיעסקו בהפצת מסרי התנועה ובעידוד הצבעה במדיה החברתית.

"התשובה למי שמנסה לייבא קולות מחוץ לארץ היא הוצאת המוני המצביעים מהבתים כאן בישראל. לא ניתן למיעוט ממומן לקבוע את גורל הרוב", הבהירו גורמים במפלגה. בשונה ממערכות בחירות קודמות, שבהן פעילות השטח החלה רק בסמוך למועד ההצבעה, הפעם הוחלט בימין להקדים תרופה למכה ולייצר מומנטום ציבורי כבר עכשיו.