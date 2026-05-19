טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב

איומים רטוריים

הרוחות במזרח התיכון סוערות מחדש בעקבות שורה של דיווחים מודיעיניים מדאיגים המצביעים על כך שמשטר האייתולות האיראני לא מתכוון להתקפל, למרות הלחץ הכלכלי והצבאי הכבד המופעל עליו. לפי דיווח נרחב שפורסם הבוקר ב"ניו יורק טיימס", שינתה את האסטרטגיה הצבאית שלה ונערכת כעת באופן אקטיבי לאפשרות של לחימה שאמנם תתפרס על פני תקופה קצרה יחסית אבל תאופיין ככל הנראה בעצימות גבוהה במיוחד. הידיעה המלאה בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת .

בחזרה לימי הרב שך

חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה התארח באולפן האתר החרדי המוביל "כיכר השבת", וסיפק הצהרה דרמטית וחד-משמעית בנוגע לתוכן הרגיש והסדרת מעמד תלמידי הישיבות – החוק שעליו נלחמים מנהיגי 'דגל התורה' וש"ס בחודשים האחרונים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

החלטה אמיצה

דרמה רוחנית חסרת תקדים כובשת בשעות אלו את הישיבה הגדולה עטרת ישראל במודיעין עילית: מאות הבחורים קיבלו על עצמם קבלה ציבורית מטלטלת לקראת חג מתן תורה הבא עלינו לטובה - ללמוד במשך 13 שעות רצופות בתענית דיבור. המהלך הרשמי, שהחל לקרום עור וגידים ביוזמתו של הגאון רבי יואל שפירא מראשי הישיבה, פתח בצורה סוערת את ימי "". צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים המלאים.

דמעות של כאב ושמחה

מאות בחורים ותושבי חזון יחזקאל שבדרום השתתפו בתהלוכה מרוממת של חדש להיכל ישיבת " - חזון". מדובר באירוע שהתערבבו בו דמעות שליש של כאב עצום יחד עם שמחה מתפרצת לכבודה של תורה. הפרטים המלאים והתיעודים המרהיבים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

רפורמה מסוכנת

רפורמת התקשורת המדוברת של שר התקשורת, שלמה קרעי, סופגת מהלומות פוליטיות קשות מגופי המדיה הגדולים בישראל, ניתוח של התמונה המלאה מגלה כי האיום האמיתי והגדול ביותר של המהלך מכוון דווקא ללב ליבו של הציבור החרדי – ומאיים להכניס, פשוטו כמשמעו, "טלוויזיה לתוך הכיס" של אלפי . כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו בתוכנית המלאה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

3
הלחצתם עם הכותרת. חשבתי בחורים השתוללו בישיבה חח
בוגר עטרת
הישיבה היום זה לא מה שהיה פעם והרב שפירא מעמיד את הישיבה על תילה כמו בימי תפארתה בראשות אדוננו מורנו ורבנו ראש הישיבה זלה"ה
עטרסניק גאה
זה כמו "הגזלנים הקדושים" - בחסידות מקובל לקחת מושג שלילי להפוך אותו לעזות דקדושה
בברסלב לא היו נופלים בזה
2
לא נסחפתם קצת עם הכותרת? זה מטעה כאילו קרה שם משהו חמור במיוחד
שמואל קפלן
זה הכל בראש שלך חביבי. אין על מעייריב אין על גליקמן ואיצלה
מיכי זנדברג
1
מה רוצים מפינדרוס? הרב שך אמר בזמנו שמי שמנפיק דיחוי לבחור שהוא לא באמת בישיבה יש לו דין "רודף" על כל עולם הישיבות
אלחנן קורן
כי בסוף הוא לא יכול לומר ההפך מהרבנים
אנונימוס

