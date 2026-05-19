טירוף ב'עטרת': "הזוי שיש היום בחורים שעושים את זה" | מעייריב

הרוחות במזרח התיכון סוערות מחדש בעקבות שורה של דיווחים מודיעיניים מדאיגים המצביעים על כך שמשטר האייתולות האיראני לא מתכוון להתקפל, למרות הלחץ הכלכלי והצבאי הכבד המופעל עליו. לפי דיווח נרחב שפורסם הבוקר ב"ניו יורק טיימס", איראן שינתה את האסטרטגיה הצבאית שלה ונערכת כעת באופן אקטיבי לאפשרות של לחימה שאמנם תתפרס על פני תקופה קצרה יחסית אבל תאופיין ככל הנראה בעצימות גבוהה במיוחד. הידיעה המלאה בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

בחזרה לימי הרב שך

חבר הכנסת יצחק פינדרוס מדגל התורה התארח באולפן האתר החרדי המוביל "כיכר השבת", וסיפק הצהרה דרמטית וחד-משמעית בנוגע לתוכן חוק הגיוס הרגיש והסדרת מעמד תלמידי הישיבות – החוק שעליו נלחמים מנהיגי 'דגל התורה' וש"ס בחודשים האחרונים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

החלטה אמיצה

דרמה רוחנית חסרת תקדים כובשת בשעות אלו את הישיבה הגדולה עטרת ישראל במודיעין עילית: מאות הבחורים קיבלו על עצמם קבלה ציבורית מטלטלת לקראת חג מתן תורה הבא עלינו לטובה - ללמוד במשך 13 שעות רצופות בתענית דיבור. המהלך הרשמי, שהחל לקרום עור וגידים ביוזמתו של הגאון רבי יואל שפירא מראשי הישיבה, פתח בצורה סוערת את ימי "שלושת ימי הגבלה". צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים המלאים.

דמעות של כאב ושמחה

מאות בחורים ותושבי חזון יחזקאל שבדרום השתתפו בתהלוכה מרוממת של הכנסת ספר תורה חדש להיכל ישיבת "באר התלמוד - חזון". מדובר באירוע שהתערבבו בו דמעות שליש של כאב עצום יחד עם שמחה מתפרצת לכבודה של תורה. הפרטים המלאים והתיעודים המרהיבים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

רפורמה מסוכנת

רפורמת התקשורת המדוברת של שר התקשורת, שלמה קרעי, סופגת מהלומות פוליטיות קשות מגופי המדיה הגדולים בישראל, ניתוח של התמונה המלאה מגלה כי האיום האמיתי והגדול ביותר של המהלך מכוון דווקא ללב ליבו של הציבור החרדי – ומאיים להכניס, פשוטו כמשמעו, "טלוויזיה לתוך הכיס" של אלפי בחורי ישיבות. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו בתוכנית המלאה.