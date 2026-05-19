ישיבת באר התלמוד חזון יחזקאל היא מוסד תורני ספרדי הממוקם במושב חזון יחזקאל בדרום הארץ, בראשות הרב אנקונינה. הישיבה מהווה מרכז תורני חשוב לציבור הספרדי באזור, ומציעה מסגרת לימודית איכותית לתלמידים המבקשים להעמיק בלימוד התלמוד וההלכה על פי המסורת הספרדית.

המושב חזון יחזקאל, בו ממוקמת הישיבה, נוסד בשנת 1950 ונקרא על שם הרב יחזקאל אבא שאול, מגדולי רבני ירושלים. מיקומה של הישיבה במושב חקלאי מאפשר שילוב ייחודי בין לימודי קודש לבין חיבור לעבודת האדמה ולחיי הקהילה הכפרית, תוך שמירה על אורח חיים תורני מסורתי.

הישיבה מתמקדת בלימוד עמוק של התלמוד והפוסקים, תוך שימת דגש על שיטת הלימוד הספרדית המסורתית. תלמידי הישיבה זוכים להדרכה אישית ולליווי צמוד מצד הרב אנקונינה וצוות המורים, המקפידים על יצירת אווירה משפחתית ותומכת המאפשרת צמיחה רוחנית ואישית.

מעבר ללימודים הפנימיים, הישיבה פועלת גם למען הקהילה הרחבה באזור הדרום. היא מארגנת שיעורי תורה לציבור, פעילויות חינוכיות ומפגשים קהילתיים, ומהווה מוקד רוחני חשוב ליישובים הסמוכים. הקשר ההדוק בין הישיבה לקהילה המקומית תורם לחיזוק הזהות היהודית והמסורת הספרדית באזור.

הישיבה מייצגת את המסורת הספרדית העשירה בלימוד התורה, תוך שמירה על הערכים והמנהגים המיוחדים לעדות המזרח. גישתה החינוכית משלבת בין רמה לימודית גבוהה לבין חמימות אנושית ודאגה אישית לכל תלמיד, בהתאם למסורת הרבנים הספרדים הגדולים.