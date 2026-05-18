יצחק פינדרוס הוא חבר כנסת מטעם מפלגת דגל התורה, המשמש כיו"ר סיעת יהדות התורה בכנסת. פינדרוס מכהן בתפקידים מרכזיים בוועדות הכנסת, כולל כמ"מ יו"ר ועדת הכספים ויו"ר ועדות נוספות. הוא חתנו של הרה"ג ר' מנחם רוטנברג זצ"ל, שהיה משגיח רוחני בהיכל ישיבת 'קול תורה'. פינדרוס נחשב לאחד הדמויות המרכזיות בייצוג המגזר החרדי בזירה הפוליטית הישראלית.

בעבר כיהן פינדרוס כחבר מועצת עיריית ירושלים. קודם לכן כיהן כראש עיריית ביתר עילית עד שהוחלף בבחירות על ידי נציג שלומי אמונים מאיר רובינשטיין. התמודד גם על תפקיד ראשות העיר אלעד והפסיד לישראל פרוש - גם הוא נציג סיעת שלומי אמונים.

פעילותו הפוליטית של פינדרוס מתאפיינת במעורבות אינטנסיבית בנושאים המרכזיים למגזר החרדי, במיוחד בנושאי חינוך, תקציבים לישיבות וחוק הגיוס. בתקופה האחרונה הוא מוביל מאבק נחרץ נגד מה שהוא מכנה "פגיעה בדבר הכי יקר למגזר החרדי", תוך ביקורת חריפה על מערכת המשפט והממסד הפוליטי. פינדרוס ידוע בנאומיו הסוערים במליאת הכנסת, בהם הוא מגן על זכויות המגזר החרדי ומתריע מפני מה שהוא רואה כאפליה.

מערכת היחסים בין פינדרוס לבין בנימין נתניהו ומפלגת הליכוד מורכבת ומלווה במתחים. פינדרוס הבהיר בהזדמנויות רבות כי דגל התורה אינה חלק מ"גוש נתניהו", וביקש מהתקשורת להפסיק לסקר את המפלגה תחת כותרת זו. הוא טען כי "הגוש לא עמד בחלקו בנושא החינוך והישיבות", והדגיש את העצמאות הפוליטית של המפלגה. עם זאת, פינדרוס שותף לקואליציה הממשלתית ומשתתף בדיוניה.

נושא הרוטציה בין דגל התורה לאגודת ישראל עומד במרכז הפעילות הפוליטית של פינדרוס. במסגרת הסכמי הרוטציה, פינדרוס פינה את מקומו בכנסת לטובת ישראל אייכלר, אך חזר לכנסת לאחר שאייכלר מונה לסגן שר התקשורת. המתחים בין שתי המפלגות החרדיות התגלעו כאשר פינדרוס ודגל התורה טענו להפרה של ההסכמים מצד אגודת ישראל, ודרשו כי אייכלר יעזוב את הכנסת ויפנה את מקומו בהתאם להסכמות המקוריות.

פינדרוס מנהל מדיניות נוקשה כלפי התקשורת ומנסה לשלוט בזרימת המידע מסיעת יהדות התורה. הוא איים להחרים עיתונאים שיפרסמו הדלפות מישיבות הסיעה, והודיע כי חברי הסיעה לא יתראיינו בפני כלי תקשורת שיפרו את ההסכמים הללו. מדיניות זו משקפת את הרצון לשמור על משמעת פנימית ולמנוע חשיפה של מחלוקות פנימיות בסיעה.

בתקופת המלחמה, פינדרוס מצא עצמו במרכז מחלוקות ציבוריות בנוגע ליחסו למשפחות החטופים. בישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, פרצה סערה כאשר פינדרוס ביקש לצמצם את זמן הדיבור של משפחות החטופים, מה שגרר תגובות זועמות מצד חברי כנסת מהאופוזיציה. פינדרוס הגיב לביקורת בטענה כי "הכל שקר" וכי חברות הכנסת התנפלו עליו. עם זאת, הוא גם הפגין רגישות למצוקת החטופים כאשר נעל את דיוני הוועדות מוקדם על רקע החזרת ארונות החטופים.

יחסיו של פינדרוס עם דמויות אחרות בקואליציה מורכבים. הוא מתח ביקורת חריפה על השר לשעבר אבי גולדקנופף, תוך שהוא מדגיש את חשיבות ההזדהות עם הכאב הציבורי גם בעת ויכוחים אידיאולוגיים. בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, פנה אליו ולמשה גפני במליאה והזהיר מפני "סכנה קיומית" במקרה של הליכה לבחירות בזמן מלחמה. פינדרוס ממשיך להוות דמות מרכזית בפוליטיקה החרדית, תוך שהוא מנווט בין האינטרסים של המגזר החרדי לבין האתגרים של השתתפות בקואליציה ממשלתית.