פינדרוס לתקשורת: "הפסיקו לסקור אותנו תחת גוש נתניהו"

ח"כ יצחק פינדרוס (דגל התורה) מסר היום (שני) מסר חד משמעי לערוצי התקשורת השונים לאחר שהכלילו בסקרים את יהדות התורה כחלק מגוש הימין: "אני מציע לסוקרים להפסיק לסקור ולכתוב גוש נתניהו. גוש נתניהו זה בלי יהדות התורה. יהדות התורה לא חלק מהדבר הזה".

בראיון שהעניק, הבהיר פינדרוס כי הגוש הפוליטי "לא עמד בחלק שלו בשותפות - לא בנושא עולם החינוך, ולא בנושא עולם הישיבות. לא עמד בחלקו, אנחנו לא חלק מזה".

"אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו"

כשנשאל האם הכוונה לסקור את יהדות התורה כמו המפלגות הערביות, השיב פינדרוס: "אף אחד לא הולך עם שותף שלא עמד בחלקו בשותפות במשך כל כך הרבה שנים. היינו שותפים, היינו מתחת לאלונקה, עברנו הרבה דברים, עברנו הרבה מערכות והיינו נאמנים לשותפות הזאת. היא הייתה חד-צדדית".

ח"כ פינדרוס הדגיש: "אנחנו לא מחויבים לגוש בשום פנים ואופן. זה אומר בצורה הכי ברורה: אנחנו לא מחויבים למציאות הזאת. המציאות הזאת שהלכנו בבחירות פעם אחר פעם, חמש-שש מערכות בחירות כגוש - הסתיים העניין הזה. יהדות התורה לא חלק מהגוש הזה, נקודה".

"לא נמצאת בשום ממשלה שלא מסדירה את החוק"

כשנשאל ישירות האם לא ישב עם נתניהו במצב כזה, הבהיר פינדרוס: "היא [יהדות התורה] לא מחויבת לשום ממשלה, ולא נמצאת בשום ממשלה שלא מסדירה את החוק, ולא בהבטחות - כי הבטחות שמענו. הראשון שיעביר... זה ייקח כמה חודשים טובים שיבואו לדבר. לא נקים ממשלה - עד שהחוק לא עובר...".