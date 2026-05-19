סמוטריץ' חתם על צו פינוי חאן אל אחמר לאחר דחיות של שנים

שר הביטחון בצלאל סמוטריץ' חתם היום (שלישי) על הנחיה רשמית לפינוי מתחם הבינוי הבלתי חוקי 'חאן אל אחמר' שבאזור מישור אדומים, לאחר דחיות חוזרות ונשנות שנמשכו שנים ארוכות. ההחלטה מגיעה רגע לפני מועד הבחירות, ומסמנת שינוי מדיניות משמעותי בטיפול במתחם השנוי במחלוקת.

במכתב רשמי שנשלח לסגן רמ"א לעניינים אזרחיים, הלל רוט, הנחה השר את גורמי המנהל האזרחי לפעול לפינוי המתחם "בהקדם האפשרי". על פי ההנחיה, הצעד מתחייב מחובת המנהל האזרחי לאכוף את דיני התכנון והבנייה באזור יהודה ושומרון, כפי שנמסר במסגרת הליכים משפטיים שונים לאורך השנים.

רקע: מאבק משפטי של עשרות שנים

מתחם חאן אל אחמר הוא אזור מגורים של בדואים משבט הג'האלין, הממוקם במדבר יהודה סמוך לכביש 1 ומעלה אדומים. תושבי המתחם, המחזיקים ברובם בתעודות פליט של אונר"א, טוענים כי הם נודדים באזור מאז שנות ה-50, לאחר שעזבו את אזור תל ערד. לטענתם, הפיכת שטחים סביבם לשטחי אש, שמורות טבע והתנחלויות הגבילה את יכולתם לנדוד ואילצה אותם להתיישב במקום.

המנהל האזרחי, לעומת זאת, טוען כי התושבים יושבים במקום רק משנת 1988, וכי הבנייה במתחם אינה חוקית. עם השנים הוקמו סביב המתחם מחנה צבאי, אזורי תעשייה והתנחלויות - כפר אדומים, נופי פרת ועוד - דבר שצמצם משמעותית את שטחי המרעה של השבט.

צווי הריסה מ-2009 ופסיקת בג"ץ

צווי ההריסה הראשונים נגד המבנים הבלתי חוקיים במתחם הוצאו החל משנת 2009. בין היתר, הוקם במתחם בית ספר מחומרים אקולוגיים - צמיגים ובוץ - לאחר שבקשות קודמות לבנייה נדחו. גם נגד מבנה זה הוצא צו הריסה.

במהלך השנים הוגשו עתירות רבות משני הצדדים: תושבי ההתנחלויות, בסיוע עמותת "רגבים", דרשו לממש את צווי ההריסה, בעוד התושבים הבדואים עתרו נגד הפינוי. חלק מתושבי כפר אדומים אף הצטרפו לתמיכה בתושבים הבדואים. ב-2018 קבע בג"ץ שאין מניעה חוקית לפנות את המבנים.

דחיות חוזרות ונשנות

מאז שנות ה-90 קידם המנהל האזרחי תוכניות להעתקת התושבים ליישוב קבע סמוך למעלה אדומים, באזור הנקרא ערב אל-ג'האלין. אולם התוכניות נתקלו בהתנגדות וערעורים משפטיים. מאז פסיקת בג"ץ ב-2018, הממשלה דחתה שוב ושוב את הפינוי מסיבות מדיניות וביטחוניות.

במאי 2023 קיבל בג"ץ את עמדת הממשלה להפסיק לקצוב זמנים לפינוי, והמדינה התחייבה לפעול לפי שיקול דעתה המדיני, תוך התחשבות ביחסי החוץ של ישראל. כעת, לאחר שנים של דחיות, החליט השר סמוטריץ' לקדם את הפינוי בפועל.

ההנחיה: "בצעו את כל הדרוש"

במכתבו לסגן רמ"א, ביקש השר סמוטריץ' "לבצע את כל הדרוש לשם היערכות לביצוע האכיפה במועד קרוב". ההנחיה כוללת מיצוי ההליך המנהלי הנדרש מול המחזיקים בבינוי הבלתי חוקי, וכל היערכות נוספת הנדרשת למימוש הפינוי בתוך זמן קצר.

העתק מהמכתב הועבר גם לסגן הבכיר ליועץ המשפטי למערכת הביטחון, עו"ד משה פרוכט. יצוין כי ההחלטה מגיעה בתקופה רגישה מבחינה פוליטית, רגע לפני מועד הבחירות, ועשויה להשפיע על המפה הפוליטית והמדינית.

מהשר סמוטריץ נמסר כי החתימה היא בתגובה לבקשת המעצר מבית הדין בהאג. "הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה".

בשבועות הקרובים צפוי המנהל האזרחי להתחיל בהליכים המנהליים הנדרשים לקראת הפינוי בפועל, לאחר שנים ארוכות של מאבק משפטי ומדיני סביב המתחם השנוי במחלוקת.