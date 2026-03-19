הרפתנים החלו הבוקר בהפסקת אספקת החלב במחאה על רפורמת סמוטריץ' • מדפים ריקים ברשתות והגבלת רכישה ל-2 יחידות ללקוח • מחר הפגנה גדולה בלטרון ותהלוכה לירושלים | המשבר שמאיים על כל בית בישראל ומציף בדאגה רבבות הורים חרדים (בארץ)
ראש הממשלה: "תקציב מאוזן שעונה על כל צרכי הביטחון"; האוצר והביטחון חלוקים על פער של 50 מיליארד שקל; נגיד בנק ישראל תומך ברפורמת החלב, בעוד הרפתנים ומשרד החקלאות מתנגדים | רה"מ:"מביאים תקציב אחראי, מאוזן שעונה על צרכי הביטחון של מדינת ישראל" (פוליטי, כלכלה)
תוכנית צה"ל לביטול צווי ה-8 והגבלת המילואים ל-70 יום בשנה עלולה להידחות; היועמ"שית דורשת: תיקון חוק המילואים חייב להיות כרוך בחוק הגיוס שיוביל לגיוס חרדים שוויוני. סמוטריץ' תקף: "החלטה פוליטית בלי סמכות שפוגעת בכלכלה" (בארץ, חוק ומשפט)
מועצת החלב הביעה אמש התנגדות חריפה
להחלטת שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', לאפשר ייבוא חלב מפולין בפטור ממכס | לפי המועצה,
הצעד עלול לפגוע ביצרנים המקומיים מבלי לפתור את המחסור הצפוי בתקופת החגים (חדשות
כלכלה)
שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית תקף לראשונה את החלטת הקבינט לכיבוש עזה, אך הבהיר כי אינו מתכוון להתפטר מתפקידו בשלב זה |לצערי, לראשונה מאז תחילת המלחמה, אני מרגיש שאני פשוט לא יכול לעמוד מאחורי ההחלטה הזו ולגבות אותה. מצפוני לא מאפשר זאת (פוליטי)
אחרי חודשים של הכחשות, שר האוצר חושף כי הוא מקדם תקציב של 3 מיליארד שקלים לטובת יוזמה הומניטרית בעזה – ללא גיבוי מערכת הביטחון וללא תוכנית סדורה | לדברי סמוטריץ': "אם ההצעות שלי היו מתקבלות, המלחמה כבר הייתה מסתיימת מזמן" (בארץ)
לקראת תקציב 2026: רשות המסים מקדמת מספר גזירות כלכליות בשורה ארוכה של תחומים במטרה לסגור את הגירעון שנוצר בעקבות המלחמה ולהכניס מיליארדים לקופת המדינה | בין הרעיונות שנבחנים, הטלת מס על פירות וירקות, ביטול הפטור באילת והחזרת מס על שתיה מתוקה וכלים חד פעמיים | אלו הפרטים (בארץ, כלכלה)
בחודש האחרון עלו מספר פעמים הטענות במגרש הפוליטי על כך שהממשלה בעצם מממנת את משאיות הסיוע הנכנסות לעזה או לפחות את רובן | נתניהו וסמוטריץ' אמנם הכחישו אך כעת מתברר שהממשלה אישרה העברת מאות מיליונים "למערכת הביטחון", שיועדו למעשה למשלוח לעזה | עם זאת מלשכת רה"מ ושר האוצר נמסר שוב בתגובה לפרסום כי "מדינת ישראל לא מממנת את הסיוע ההומניטרי לתושבי עזה (פוליטי)
שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי נאם בקבלת פנים חגיגית שקיימו לכבודו משרד האוצר והרשות לניירות ערך, בנוכחות ראשי המשק | "למי שאומר שדרכיהן של ישראל וארה"ב נפרדות, שיש קונפליקט ביניהן או שהן מתרחקות אחת מהשנייה, אני אומר: זה לא מה שקורה. הגעתי לכאן היום בשם הידידות והכרת התודה" (מדיני)
שר האוצר, והנהלת קיבוץ ניר עוז הגיעו להבנות על מתווה מוסכם לשיקום הקיבוץ בהיקף של למעלה מ-350 מיליון ש״ח | בהודעה משותפת שהוציאו נאמר כי ״מדובר במתווה ייחודי שמגיע בעקבות ההכרה בייחודיות קיבוץ ניר עוז, נוכח עוצמת הפגיעה שחווה בשבעה באוקטובר״ (בארץ)
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתח ביקורת קשה על מדיניות ארה"ב כלפי ישראל וחשף כי בעקבות האמברגו האמריקאי, נאלץ צה"ל להסתמך על חימוש ישן ממלחמת יום הכיפורים שחמאס עשה בו לאחר מכן שימוש נגד ישראל (חדשות פוליטי)
בצל איומי פיזור הכנסת, שר
האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לסוגיית חוק הגיוס במליאת הכנסת | סמוטריץ' הבהיר כי לא יתפשרו בנושא חוק הגיוס ואם לא תהיה הסכמה, יועבר תקציב 2025 ולאחר מכן
תפוזר הכנסת
(חדשות, פוליטי)
אושר סופית במליאת הכנסת: הממשלה תהיה רשאית לתקצב שכר ותקנים במועצות דתיות, נוסף על סכומי ההשתתפות שמקבלות המועצות הדתיות מן הממשלה, על פי אמות מידה שיקבע השר לשירותי דת ובהתייעצות עם שר האוצר | 46 תמכו, מול 35 שהתנגדו (בארץ)