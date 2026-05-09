משרד האוצר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P Global Ratings אישרה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של 'A' עם תחזית דירוג 'יציבה', כך עולה מהודעת דוברות משרד האוצר שפורסמה הערב (מוצ"ש).

האישור שמחזק את הכלכלה הישראלית מגיע על רקע איתנות הכלכלה הישראלית והביצועים הפיסקליים בתקופת המלחמה. החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מסרה בתגובה: "ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות תומכות בירידה ברמת הסיכון המיידי, ואישור הדירוג בעת הזו משקף את האמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית וביכולתה להתמודד גם בתקופות מורכבות". עבאדי-בויאנג'ו הדגישה כי "השילוב בין ביצועים פיסקליים חזקים, שווקים פיננסיים יציבים וכלכלה חדשנית ומגוונת ממשיך לחזק את אמון המשקיעים בישראל". לדבריה, משרד האוצר ממשיך לפעול באופן עקבי ואחראי לשמירה על המסגרות הפיסקליות, לניהול זהיר של החוב הממשלתי והרכבו ולחיזוק אמון השווקים. כזכור, בחודשים האחרונים התמודדה הכלכלה הישראלית עם אתגרים משמעותיים הנובעים מהמצב הביטחוני. עם זאת, חברת הדירוג S&P שינתה את תחזית הדירוג של ישראל ל'יציבה' לאחר תקופה ממושכת בה עמדה התחזית על 'שלילית', כפי שדווח בכיכר השבת בעבר.

ניהול כלכלי אחראי בתקופת מלחמה

האישור מגיע בתקופה בה משרד האוצר מתמודד עם אתגרים רבים, כאשר הממשלה אישרה לאחרונה את מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל משרד האוצר. מלאכי, שכיהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל, הוביל מטעם המשרד את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה.

יצוין כי חברות דירוג נוספות התייחסו לאחרונה למצב הכלכלי בישראל. חברת מודי'ס ציינה כי העלאת דירוג האשראי של ישראל תותנה ביישום ההסכם עם חמאס, כאשר הכלכלה הישראלית צפויה לצמוח ב-2.5% השנה וב-4.5% בשנה הבאה, על פי הערכות החברה.

אישור הדירוג של S&P מהווה אות חיובי למשקיעים הבינלאומיים ומשקף את היציבות הכלכלית של ישראל למרות האתגרים הביטחוניים. המשך הניהול הפיסקלי האחראי והשמירה על המסגרות הכלכליות צפויים להמשיך ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.