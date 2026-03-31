כלכלה בארץ

המשק חוזר לפעילות והבוס כבר מחכה במשרד, אבל מי אמור להישאר עם הילדים כשהגנים עדיין סגורים? בזמן שפיקוד העורף משחרר הנחיות, ההורים מוצאים את עצמם לכודים בין פחד מפיטורים לבין חוסר ודאות לגבי השכר. האם ההבטחות של האוצר לפיצויים באמת יגיעו לחשבון הבנק שלכם בסוף החודש? (כלכלה)
ביומיים הראשונים של תחילת המלחמה, נרשמה ירידה של 45.2% בהוצאות באשראי לעומת הימים המקבילים לפני שבוע
ברשתות המזון נרשמה עלייה בהוצאות של כ-50%, ירידה של כ-88% נרשמה בהוצאות בענף ההלבשה וההנעלה | כל הפרטים (כלכלה בישראל)
בנק ישראל הותיר היום את הריבית במשק ללא שינוי, על שיעור של 4%, זאת אחרי שתי הורדות ריבית רצופות של 0.25% בכל פעם מאז נובמבר | שר האוצר תקף: "החלטה שגויה שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד" (כלכלה)
במסגרת הצעת החוק עליה דנו היום בוועדת הכספים, יוטל מס בשיעור של 15% על רווחים חריגים לתקופה של 5 שנים.
במהלך הדיון הציג משרד האוצר נתונים המראים על זינוק של פי 4 ברווחי הבנקים בשל
הריבית הגבוהה | כל הפרטים (חדשות כלכלה)