זינוק של 396%: החברה מקיבוץ יגור שמרוויחה מרחפני הנפץ

חברת סמארט שוטר (Smart Shooter), יצרנית מערכות בקרת אש אלקטרו-אופטיות מתקדמות מקיבוץ יגור, פרסמה הבוקר (חמישי) את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2026. הדוחות מציגים תנופת צמיחה משמעותית בפעילות החברה, שביצעה את הנפקתה הראשונית לציבור לפני פחות משלושה חודשים.

הכנסות החברה ברבעון הראשון טיפסו ל-6.6 מיליון דולר – צמיחה של 26% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. פילוח הנתונים הגיאוגרפי מצביע על כך שהשוק האירופי ממשיך להוות את שוק היעד המרכזי עם 55% מהמכירות, בעוד מערכת הביטחון בישראל ריכזה 30% מהן.

איומי הרחפנים מניעים את הביקוש

הרקע המבצעי לדוחות מושפע ישירות מהמציאות הביטחונית המורכבת. הלחימה המתמשכת בישראל, לצד המבצעים המורכבים מול איראן, חידדו את הצורך הדחוף בפתרונות יירוט מדויקים. מערכות החברה הפכו לרכיב קריטי בהתמודדות הצבאית מול איומי רחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים.

תולדה ישירה של צורך זה באה לידי ביטוי ביכולת גיוס החוזים: במהלך הרבעון הראשון חתמה סמארט שוטר על הסכמים חדשים בהיקף של 17.65 מיליון דולר – זינוק דרמטי של כ-396% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה.

צבר הזמנות של 49 מיליון דולר

נכון למועד הדיווח, צבר ההזמנות של החברה תפח ל-49 מיליון דולר. להערכת ההנהלה, לפחות 40 מיליון דולר מתוך צבר זה צפויים להיות מוכרים כהכנסות כבר במהלך שנת העבודה הנוכחית. בין העסקאות הבולטות שדחפו את הצבר מעלה: חוזה ענק מול צבא ארה"ב בהיקף של 10.7 מיליון דולר, והזמנות משמעותיות נוספות ממשרד הביטחון הישראלי.

העלייה בהיקפי המכירות תורגמה באופן ישיר לשיפור במדדי הרווחיות של החברה. בשורה התפעולית, החברה עברה ל-EBITDA מתואם חיובי של 38 אלף דולר, בהשוואה להפסד תפעולי של 443 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, ההפסד הנקי המתואם של החברה הצטמצם ועמד על 0.4 מיליון דולר בלבד.

גב פיננסי איתן בעקבות ההנפקה

במקביל, החברה נהנית מגב פיננסי איתן בעקבות ההנפקה הציבורית המוצלחת שביצעה בחודש מרץ האחרון, במסגרתה גייסה כ-62.4 מיליון דולר נטו. כתוצאה מכך, קופת המזומנים והפיקדונות לזמן קצר של החברה זינקה ליותר מ-81 מיליון דולר.

משאבים אלו מיועדים, על פי הערכות השוק, להרחבה מואצת של קווי הייצור בארץ ולתמיכה במערך השיווק והמכירות הבינלאומי של החברה.

אתגרי מט"ח ומדיניות המכסים

לצד התוצאות החיוביות, הנהלת סמארט שוטר מצביעה בדוחותיה על שני אתגרי מאקרו מרכזיים המצויים במעקב. ראשית, חשיפת מטבע: היחלשותו של הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.8% במהלך הרבעון הראשון משפיעה לרעה על מבנה ההוצאות. מאחר שמרבית הכנסות החברה הן דולריות, אך חלק ניכר מהוצאות השכר והתפעול שלה משולמות בשקלים בישראל, תנודתיות זו שוחקת את הרווחיות.

שנית, מדיניות הסחר בארה"ב: החברה עוקבת מקרוב אחר מלחמת המכסים הגלובלית שמוביל ממשל טראמפ. אף על פי שמרבית לקוחותיה הנוכחיים של החברה בארה"ב זכו עד כה לפטורים, פוטנציאל להטלת מכסים חדשים על תוצרת ישראלית נותר סיכון שעלול לייקר את מערכות ה-SMASH עבור השוק האמריקאי בעתיד.