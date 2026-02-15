החוזה הבינלאומי הגדול ביותר בתולדות החברה הטכנולוגית נחתם ל-8 שנים, אך פרטיו חסויים לחלוטין • המניה זינקה ב-9% והאנליסטים משערים: הלקוח הוא ממזרח אסיה או מדינה ערבית • ההערכה: הלקוח דורש סודיות מוחלטת כתנאי לעסקה (בארץ, טכולוגיה)
משקיעים מוסדיים מתנגדים, היועצים הפיננסיים דורשים דחייה - אך תומכי מאסק משוכנעים: בעלי המניות הפרטיים יכריעו בעדו | הצבעה מכרעת תיערך ב-6 בנובמבר ותקבע אם מאסק יישאר בראשות החברה שהוביל למהפכת הרכב החשמלי | האם בעל המניות הגדול בעולם אכן בדרך החוצה? (בעולם)
מהלך חסר תקדים מציב את חברת הבינה המלאכותית ההולנדית נביאוס בליבת מהפכת הענן הגלובלית, וממנף את התבססותה בשוק באמצעות חוזה שמן עם מיקרוסופט | מניית החברה קפצה ביותר מ-50% בעקבות ההודעה | העסקה תאפשר פריסת תשתיות GPU עבור מיקרוסופט ממרכז נתונים חדש בניו ג'רזי, עם אופציה לעלייה ל-19.4 מיליארד דולר (כלכלה)
שני בנקים מובילים – הפועלים והבינלאומי, השיקו מהלכים אסטרטגיים שנועדו להתמודד עם הירידה בנתח השוק שלהם בתחום המסחר בניירות ערך | בנק הפועלים מציע מניות חינם או תשלום מזומן ללקוחות חדשים, במטרה להרחיב את בסיס המשקיעים ולהגביר מודעות פיננסית | הבינלאומי מתמקד בדור הצעיר, ומבטל את דמי הניהול למשקיעים עד גיל 30, מתוך הבנה שמדובר בקהל משכיל ואחראי | המהלכים משקפים תגובה לתחרות הגוברת מצד בתי ההשקעות, ולעלייה הדרמטית בפעילות הבורסה המקומית (כלכלה)
הורדות מחירים של עד 35% על עשרות דגמים מציתות גל ירידות במניות יצרניות הרכב החשמלי הסיניות | כל זה כאשר שוק הרכב החשמלי בסין סובל מהאטה, עודף מלאים ותחרות קשה – ורק שלוש חברות מצליחות להישאר רווחיות (כלכלה)
במספר כוללים ברחבי הארץ, שדואגים מהיכן יממנו האברכים את נישואי הילדים, יצאו ביוזמה לפיה, הכולל ילווה כסף לאברך, הכסף יושקע במניות וכשהילד יגיע לפרקו, להורים האברכים, יהיה סכום מכובד לחתן אותו | הגר"י זילברשטיין, התייחס ליוזמה ואף השיב - האם מותר להחזיר את ההלואה מכספי מעשר? (אקטואליה)