רבעון חלש וירידה בביקושים: המניות של חברות היוקרה בקריסה

מניות חברות היוקרה באירופה צנחו השבוע בכ־3% בממוצע, לאחר שמובילות הענף - הרמס, קרינג ו־LVMH - פרסמו דוחות מאכזבים לרבעון הראשון של השנה. המשקיעים, שקיוו לפתיחת שנה חדשה עם סימני התאוששות לאחר תקופת קיפאון ממושכת, נאלצו להודות כי המלחמה של איראן עם ישראל וארצות הברית טלטלה את הענף כולו.

הדוחות שפרסמו החברות המובילות הצביעו על ירידות כמעט רוחביות. הרמס הצרפתית דיווחה על הכנסות של 4.1 מיליארד אירו - עלייה מתונה של 6% במונחים קבועים אך ירידה של 1% בשערי מטבע נוכחיים, בעיקר בשל הפסדים ממטבע חוץ. קרינג, בעלת המותגים גוצ'י ואיב סן לורן, רשמה ירידה של 6% בהכנסות ל־3.56 מיליארד אירו, בעוד LVMH – תאגיד היוקרה הגדול בעולם - דיווחה על עלייה זעומה של 1% בלבד במכירות, עם ירידה של 2% בחטיבת האופנה והעור.

התיירות במזרח התיכון נעצרת

ההשפעות הגיאו־פוליטיות ניכרות במיוחד בשווקי המפרץ, שנחשבו עד כה לעוגן מרכזי למותגי היוקרה. על פי נתוני רויטרס, המכירות בדובאי צנחו ב־30% עד 50% במרץ לעומת השנה שעברה. LVMH הודתה כי האזור אמנם מהווה רק כ־6% ממכירות הקבוצה, אך תורם רווחיות גבוהה משמעותית מהממוצע.

הנזק אינו מוגבל לגבולות המזרח התיכון. קריסת התיירות משפיעה גם על מכירות באירופה - בעיקר בפריז, לונדון ומילאנו - שבהן תיירים מהמפרץ מהווים כוח קנייה מרכזי. על פי הערכת חברת Tourism Economics, המלחמה עלולה לגרוע בין 23 ל־38 מיליון תיירים מתנועת הנוסעים העולמית ולהביא לאובדן של עד 56 מיליארד דולר בהוצאות תיירים במהלך השנה.

התחזית נחתכת: התאוששות תידחה ל־2027

בתחילת 2026 העריכו בכירי הענף כי השנה תסמן נקודת מפנה. דו"ח משותף של Bain & Company ו־Altagamma חזה צמיחה של 3%–5% במכירות מוצרי היוקרה, וב־BNP Paribas דיברו על 6% צמיחה אורגנית. עתה, בעקבות המלחמה והירידה בתיירות, התחזיות נחתכות בהתמדה.

מדד מניות היוקרה רשם את הרבעון הגרוע בתולדותיו: מניית LVMH צנחה ב־28%, רישמונט ירדה בכ־20%, והרמס איבדה כרבע משוויה מתחילת השנה.

"המסיבה נדחתה," אמר לוקה סולקה, אנליסט בוול סטריט ומומחה לשוק היוקרה. "הביקוש בארצות הברית ובסין עדיין קיים, אך עננת הסיכונים הגיאו־פוליטיים גורמת למשקיעים להמתין על הגדר. ההתאוששות של תעשיית היוקרה כנראה לא תתרחש לפני 2027."