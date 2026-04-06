פרויקט ניסיוני של מעבדות ביו-טכנולוגיה ומותג אופנה יצר תיק יד חד‑פעמי מעור קולגן שגודל במעבדה על בסיס מקטעי חלבון שהופקו מעצמות טירנוזאורוס רקס | התוצאה - אקססורי טורקיזי שמוצג במוזיאון באמסטרדם, יועמד במכירה פומבית בחצי מיליון דולר (בעולם)
וואווי משיקה באירופה את שעון היוקרה החדש שלה, Royal Gold Edition, המשלב בין עיצוב אלגנטי, חומרים נדירים וטכנולוגיות מתקדמות | עם תג מחיר של יותר מ־3,000 אירו - זהו אחד משעוני הסמארט היקרים בעולם (טכנולוגיה)
סקיצה זעירה בגיר אדום של כף רגל, שנוצרה כנראה סביב 1511–1512 כהכנה לדמות אותה עתיד היה לצייר מיכאלאנג'לו, התגלתה באוסף פרטי בחוף המערבי של ארצות הברית לאחר שנשלחה במקרה להערכה מקוונת | בחודשים שלאחר מכן עבר הרישום מחקר מעמיק ואימות טכני והיסטורי, שביסס את שיוכו למיכלאנג’לו ואת מקומו בשרשרת ההכנות לאחד הפרויקטים האייקוניים בתולדות האמנות (בעולם)
חברת השיט Cunard ממשיכה לשמר מסורת נדירה בעולם ההפלגות המודרני, ומציגה על סיפון Queen Elizabeth חוויה שמעדיפה עידון, תרבות ויוקרה שקטה על פני אטרקציות נוצצות | זו אינה אונייה שמנסה להרשים בגימיקים, אלא ספינה שמספרת סיפור של עולם ישן, של חללים מפוארים ושל מסע ימי שנבנה סביב סטייל בריטי מדויק (בעולם)
יהלום "מלון בלו", ששקל 9.51 קראט ודורג בדרגת ניקיון גבוהה ביותר שב למכירה פומבית בכריסטי'ס ז'נבה | היהלום, שהיה שייך לרייצ'ל "באני", מושך פעם נוספת עניין עולמי בזכות נדירותו, איכותו הגבוהה והעבר התרבותי הייחודי שצבר (מעניין)
במסגרת תערוכת הרכב היוקרתית Villa d'Este 2025 באגם קומו, ב.מ.וו הציגה את ה-Concept Speedtop – דגם דו-מושבי המבוסס על ה-Skytop מהשנה שעברה, עם עיצוב מהפנט, גימור עור יוקרתי, מנוע V8 החזק ביותר של המותג וייצור מוגבל של 70 יחידות בלבד לאספנים נבחרים (רכב)