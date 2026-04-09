מלחמת "שאגת הארי" הסתיימה, אך ישראל בדרך למערכה קיומית חסרת תקדים | תחקיר ה'ניו יורק טיימס' חושף את כישלון תוכנית ההונאה בחדר המצב של טראמפ: המשטר בטהרן שרד, 440 קילוגרמים של אורניום מועשר מחכים במחסנים, והמלחמה המכריעה היא כבר לא שאלה של "אם", אלא של מתי - ואולי תוך שבועות בודדים (מגזין)
נשיא ארה"ב טראמפ מזהיר כי הכוחות האמריקאים יישארו במזרח התיכון עד קיום ההסכם המלא עם איראן|טראמפ שיגר מסר חד משמעי ומאיים לאיראן "אם זה לא יקרה - הירי יתחיל, גדול יותר וחזק יותר" |לדבריו, הוסכם שלאיראן לא יהיו נשק גרעיני, ומצרי הורמוז יהיו פתוחים ובטוחים | הדברים המלאים (חדשות, בעולם)
סיכום נתוני "שאגת הארי" נחשף: עשרות אלפי אזעקות שטפו את ישראל תחת מתקפה איראנית חסרת תקדים | המלחמה גבתה את חייהם של עשרות אזרחים ולוחמים, כשהעורף הישראלי מתמודד עם מאות זירות רסיסים וטילי מצרר קטלניים (בארץ)
דובר צה"ל בנתונים דרמטיים על תוצאות המבצע: למעלה מ-50% ממערך הטילים הבליסטיים של איראן הושמד בתקיפות חסרות תקדים | הפגיעה במערכי הייצור הוגדרה כ"יסודית", באופן שיקשה על המשטר בטהרן להשתקם בשנים הקרובות. | הנתונים המלאים (צבא וביטחון)
תפנית דרמטית במזרח התיכון: הנשיא טראמפ הודיע על השעיית התקיפות באיראן לשבועיים לטובת ועידת פסגה בפקיסטן. בתגובה להכרזה, שיגרה טהרן מטח כבד לעבר ישראל שגרם לנפגעים ולנזק | צה"ל ממשיך לתקוף בעוצמה בלבנון למרות הפסקת האש (בארץ)
חיל האוויר חיסל הלילה בלב טהרן את אצע'ר באקרי, מפקד יחידת המבצעים המיוחדים (840). על פי דיווחי World Defense News, באקרי תכלל פיגועים נגד ישראלים בעולם והכווין החדרה של אמצעי לחימה איראניים לשטח מדינת ישראל (צבא וביטחון)
מערכת החינוך נערכת לשינוי: בימים חמישי ושישי הקרובים תמשך הלמידה המקוונת בהתאם להנחיות פיקוד העורף. על פי משרד החינוך, נבחן מתווה חזרה מדורג החל מיום ראשון, שישלב למידה פיזית של עד 50% מהתלמידים (בארץ)
בתום מבצע חילוץ לילי מורכב של פיקוד העורף ויחידת היחצ"א, אותרו ארבעת הלכודים תחת ההריסות ללא רוח חיים. לפי דיווח פיקוד העורף , עשרות מחלצים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים בניסיון נואש לאתר ניצולים בזירה (צבא וביטחון)
דרמה מתגלגלת באיראן: גורם ביטחוני בכיר חושף כי מוג'תבא חמינאי נפצע קשה ב"מטס בראשית". לפי הדיווח בצמרת המשטר מגדירים את יורש העצר כ"לא לגיטימי", בעוד צה"ל חיסל כבר למעלה מ-32 בכירים ב"שאגת הארי" | האם המשטר האיראני בדרך לקריסה? (צבא וביטחון)
מתווה חירום במקומות הקדושים: הר הבית והכותל המערבי ייפתחו למתפללים יהודים ומוסלמים בקבוצות קטנות ומוגבלות. על פי הדיווח בכל סבב יורשו להיכנס עד 150 איש בלבד, תחת נהלי פינוי קפדניים במקרה של אזעקה (בארץ)
צה"ל חיסל בטהרן את מוחמד רצ'א אשרפי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה. החיסול המדויק, עליו דווח ב-World Defense News, מהווה פגיעה אנושה בצינור החמצן הכלכלי שמממן את טילי החיזבאללה והחות'ים (צבא וביטחון)
לוחמי חטיבת המילואים 8, בפיקוד אוגדה 91, פועלים בשעות האחרונות בעומק דרום לבנון. הכוחות חיסלו עשרות מחבלי חיזבאללה בקרבות פנים אל פנים והשמידו תשתיות טרור אסטרטגיות במטרה להרחיב את מרחב האבטחה ולהבטיח את שובם של תושבי הצפון | צפו (צבא וביטחון)
טיל מצרר קטלני נורה הבוקר לגוש דן וגרם להרס כבד בבני ברק. ילדה בת 11 נפצעה אנוש מרסיסים, נער בן 12 במצב קשה, ועשרות נפגעו מהדף ומרסיסים בפתח תקווה וחולון - המרכז תחת מתקפה | הדיווחים המזעזעים (חדשות חרדים)
יד ארוכה ומדויקת: חיל האוויר חיסל אתמול בלב איראן את מהדי ופאא'י, ראש ענף ההנדסה בגיס לבנון של 'כוח קדס'. רב-המרצחים, שהקים במשך 20 שנה את רשת המנהרות ומחסני הנשק האסטרטגיים של חיזבאללה ומשטר אסד, חוסל במבצע מודיעיני מבריק (צבא וביטחון)