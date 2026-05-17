פקודת הרמטכ"ל ו-440 מטרות: כך צה"ל נערך למלחמה

פעילות כוחות צה״ל ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

רצף החיסולים המהדהד של צה"ל בימים האחרונים מציב את מערכת הביטחון בשיא הדריכות ומחדד את המוכנות המבצעית בכל החזיתות. הרמטכ"ל הורה לפיקוד הדרום לשמור על רמת כוננות ודריכות מבצעית עליונה, זאת בעקבות חיסולו הדרמטי של עז א-דין חדאד, ראש הזרוע הצבאית של חמאס בסוף השבוע.

על פי ההנחיה המטכ"לית, הכוחות בשטח הונחו להגיב בעוצמה ובמהירות לכל ניסיון של ארגון הטרור לפגוע בלוחמים בתוך רצועת עזה או לבצע ירי תלול-מסלול ופשיטות לשטח ישראל. תשומת הלב המבצעית, שהייתה ממוקדת ברובה בחזית הצפונית, הופנתה בחדות דרומה. חיסול היסטורי במרכז עזה חדאד, שהוגדר כאחד היעדים המרכזיים ברצועה, חוסל ביום שישי האחרון בתקיפה משולבת ומתוחכמת של מטוסי קרב וכלי טיס בלתי מאוישים של חיל האוויר. המבצע, שיצא לפועל בהכוונת מידע מודיעיני מדויק של אמ"ן והשב"כ ובהובלת פיקוד הדרום, הסתיים בפגיעה כירורגית במרחב העיר עזה. בצה"ל הגדירו את הפעולה כהצלחה מבצעית פנומנלית וסגירת מעגל היסטורית, נוכח מעורבותו הישירה של חדאד בתכנון זוועות 7 באוקטובר ובניהול מערך החזקת החטופים ברצועה. כזכור, חדאד הקפיד להקיף את עצמו בחטופים ישראלים כמגן אנושי, כפי שעולה מעדויות משפחת אנגרסט על תקופת השבי של מתן.

תרגיל צה"ל גופרית ואש ( צילום: אתר צה"ל )

מאות מטרות הושמדו בדרום לבנון

במקביל למתיחות בדרום, המלחמה בצפון עולה שלב. דובר צה"ל מסר בסיכום שבועי כי חיל האוויר והכוחות הקרקעיים תקפו בהצלחה למעלה מ-440 מטרות טרור וחיסלו יותר מ-220 פעילי חיזבאללה בדרום לבנון. בשטח, לוחמי אוגדה 146 ממשיכים להעמיק את האחיזה ולפעול בשיתוף פעולה הדוק עם חיל האוויר.

המטרה המוצהרת: להשמיד כליל את תשתיות התת-קרקע, מחסני האמל"ח ולשבש את יכולת ההתארגנות של הארגון לירי לעבר יישובי הצפון. כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 בפיקוד אוגדה 146 ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת דרומית לקו ההגנה הקדמי, כפי שדיווחנו בבבלי על חיסול מחבל שתצפת על כוחותינו.

פעילות מבצעית בלבנון ( צילום: דובר צה"ל )

תוכנית המגירה למתקני הגרעין באיראן

מעבר לחזיתות המיידיות, העיניים נשואות לראש התמנון בטהרן. כפי שדווח לראשונה בעיתון "ניו יורק טיימס", ארצות הברית וישראל מאיצות את ההכנות המשותפות לתרחיש של עימות ישיר ורחב היקף מול איראן, כולל אפשרות של תקיפות אסטרטגיות נוספות.

לפי הדיווח, כבר במהלך חודש מארס הובאו לאזור כוחות אמריקניים מיוחדים במסגרת ההיערכות למבצע פוטנציאלי נגד מתקני הגרעין האיראניים. עם זאת, מומחים בינלאומיים מדגישים כי מהלך פתיחה כזה ידרוש לוגיסטיקה חסרת תקדים ותיאום ברמה הגלובלית.

אתרי הגרעין וחומרי הנפץ שהושמדו באיראן ( צילום: דובר צה"ל )

ההערכות המודיעיניות האמריקאיות מצביעות על כך שאיראן הצליחה לשקם את רוב יכולות הטילים שלה, בניגוד להכרזות הנשיא טראמפ על "השמדת הצבא האיראני". על פי הדיווחים, טהראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך מצר הורמוז, והשיבה לעצמה גישה לכ-90% ממתקני האחסון והשיגור התת-קרקעיים.

מסרים חריפים מוושינגטון וטהרן

בזירה המדינית, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ שלח מסר חריף בסיום ביקורו הרשמי בסין, והבהיר כי וושינגטון לא תאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני בשום מצב. טראמפ ציין כי נשיא סין, שי ג'ינפינג, הסכים עמו כי איראן חייבת להבטיח את חופש השיט במצרי הורמוז הסטרטגיים.

מנגד, יו"ר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, איברהים עזיזי, הגיב באיום משלו וטען כי טהרן גיבשה "מנגנון שליטה חדש" לניהול התנועה הימית במצרים, שפרטיו ייחשפו בימים הקרובים – צעד שעלול להצית מחדש את המשבר בנתיבי הסחר העולמיים. עדכונים נוספים בהמשך.