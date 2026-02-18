תיעוד לוויין חושף: בטהרן פועלים להסתרת ומיגון אתרים אסטרטגיים שנפגעו בעימותים האחרונים • מנהרות נאטמו ושכבות עפר הונחו על מבני בטון בפרצ'ין ובנתנז • במקביל: בפנטגון נערכים לאפשרות של מערכה צבאית ממושכת שתימשך שבועות (חדשות בעולם)
חודשיים חלפו מאז פתחה ישראל במלחמה מול איראן, והכתה את משטר האייתוללות במכה ניצחת בחסדי שמיים | דיווח מדהים חושף פרטים חדשים על ההכנות הישראליות למבצע עם כלביא, ועל אופן הפעולה של המוסד בשטח איראן, שהדהים את כל העולם | הגיוס למוסד, שמות הקוד המיוחדים, החדרת הנשק לאיראן, האימונים לצוותי הקומנדו, פריסת החוליות בליל המתקפה, והמבצע הנועז בפורדו - שנגנז | מיוחד (מגזין)
בוושינגטון הצליחו ליירט שיחות פרטיות, בין גורמים איראניים שדנו על נזקי התקיפות האמריקניות שאירעו לפני שבוע בדיוק ואף חשפו מה נאמר שם בשיחות לגבי השמדת הכור בפורדו | דוברת הבית הלבן, קרולין ליוויט: "הדלפות שהוצאו מהקשרן, שטויות" (בעולם)
לא בכל יום משמידים כור גרעיני – אבל ישראל שומרת על קצב של אחד בכל עשור | בעוד טייסינו עושים חריקות בשמי איראן, אנחנו חוזרים למבצע שקטף את תוכניתו הזדונית של העריץ סדאם חוסיין | ומסתבר שדברים טובים לא מתיישנים - אז כמו היום, קמו גנרלים מהוללים ואמרו: "זה מסוכן, ישראל לא יכולה לבד" | וגם פרשן אחד בן זמנינו שהמציאות תמיד טופחת לו על הפנים, לפחות אז הוא היה חזק במעשים – הטובים לטייס (מגזין)
אופוזיציה איראנים דיווחו על תקיפה ישראלית בסמוך למתקן הגרעיני המבוצר בפורדו,
השוכן עמוק בתוך הר ומוגן בשכבות בטון עבות. מתקן זה, המעשיר אורניום לרמות
גבוהות, נחשב כמעט בלתי פגיע לתקיפה אווירית קונבנציונלית (חדשות צבא)
בין שורת הפיצוצים המסתוריים באיראן בשבוע האחרון, בלט צירוף אירועים מוזר במוצאי השבת בעיר קראג' שבצפון איראן, הכולל סדרת פיצוצים ורעידת אדמה | בלוגר איראני טוען כי בכל פעם שישראל רצתה לתקוף באיראן, או בכל מקום אחר בעולם, היא הפעילה נשק הגורם לרעידות אדמה - ותקפה בחסות הרעש | יצאנו לבדוק את הטענות, ומסתבר כי ישראל היא לא היחידה שמואשמת בשימוש בנשק כזה | סקירה מרתקת (מגזין)